Laporta: ‘¿La renovación de Lamine Yamal? Apunta que irá bien’

Joan Laporta, presidente del Barcelona, aseguró que la renovación de Lamine Yamal “está hablada”, aunque “no está firmada”, pero “apunta a que irá bien”, un acuerdo que se cerrará en cuanto el canterano azulgrana cumpla la mayoría de edad.

“Está todo hablado, pero no está firmado. No puedo decir que esté hecho, cuando no lo está. Apunta a que irá bien. Es (un jugador) excepcional, también como persona. Es muy del Barça, hemos visto su actitud. Está trabajando Deco en ello”, dijo en una entrevista en TV3.

La Liga is Lamine Yamal Territory 🚩 pic.twitter.com/hYyReine8a — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 19, 2025

Laporta confirmó que el club también quiere renovar a Frenkie de Jong, Raphinha e Iñigo. “Habrá algunos refuerzos en algunas posiciones”, insistió, sin precisar y lo dejó todo en manos del director deportivo Anderson de Souza ‘Deco’ y del técnico Hansi Flick.

En cuanto al estadio, Laporta confirmó que el trofeo Joan Gamper, que se jugará el 9 y 10 de agosto, se jugará en el nuevo Spotify Camp Nou.

“Haremos una prueba piloto, pruebas de acceso y de diferentes condiciones. El regreso será progresivo y no está previsto jugar partidos en Montjuïc, salvo imponderables. La idea es volver a finales de septiembre o principios de octubre y jugar los primeros partidos de la Liga fuera de casa”, insistió.