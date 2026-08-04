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    Fútbol

    Largas colas para conseguir la nueva camiseta de España con la segunda estrella

    La nueva equipación de la selección española salió a la venta este martes, entre largas filas y una alta demanda en las tiendas de Adidas.

    EFE
    Largas colas para conseguir la nueva camiseta de España con la segunda estrella
    Es el mismo modelo del Mundial 2026 pero con dos novedades: la segunda estrella bordada y el parche dorado de campeones del mundo. Foto: EFE

    La nueva camiseta de la selección española de fútbol con las dos estrellas tras la conquista del Mundial 2026, comercializada por Adidas, se puso a la venta este martes ante largas colas de aficionados, con una gran expectación por comprarla.

    Desde primera hora de la mañana, largas colas con más de 25 minutos de espera y personas llegadas de diversos lugares del mundo aguardaban para hacerse con la nueva equipación que tiene un precio de 100 euros (sin serigrafiar) en adultos y 75 para las tallas para niños, en las principales tiendas de la marca alemana en España, como la situada en la céntrica Gran Vía madrileña.

    Largas colas para conseguir la nueva camiseta de España con la segunda estrella
    Una gran cantidad de personas hizo fila en la tienda ubicada en la Gran Vía en Madrid. Foto: EFE

    La camiseta es el mismo modelo con la que España ganó la Copa del Mundo en Nueva York, pero cuenta con dos novedades importantes: la segunda estrella bordada encima del escudo (representando los dos Mundiales que ganó España, los de Sudáfrica 2010 y el actual), así como un parche dorado en la zona central que acredita que la Roja es la vigente campeona.

    Largas colas para conseguir la nueva camiseta de España con la segunda estrella
    Un maniquí con el aspecto de Lamine Yamal en la tienda de Adidas, durante la venta de la camiseta nueva de España. EFE/ Kiko Huesca

    La segunda equipación, de color blanco, ya fue un éxito social y de ventas los primeros meses del verano y Adidas espera que, gracias al tirón de la nueva estrella, esta también lo sea.

    La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tiene contrato con la multinacional alemana hasta finales de 2030. Hasta ahora, la marca abona 30 millones de euros al año a la RFEF por ser el proveedor oficial de todas las selecciones nacionales.

    La selección española se proclamó campeona del mundo el pasado 19 de julio por segunda vez en su historia, al imponerse por 1-0 en la prórroga de la final a Argentina, con un gol en el minuto 106 de Ferran Torres.

    EFE

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