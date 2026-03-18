Las ausencias de Panamá para los partidos contra Sudáfrica

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Estos encuentros se disputarán el 27 y 31 de marzo, en Durban y Ciudad del Cabo.

La selección de Panamá se prepara para sus partidos amistosos contra Sudáfrica, y el técnico Thomas Christiansen dio a conocer su convocatoria, que sorprende por varias ausencias.

Para estos compromisos, La Roja cuenta con un núcleo importante de jugadores para los dos encuentros que se realizarán el 27 y 31 de marzo, en Durban y Ciudad del Cabo, en los estadios Moses Mabhida y DHL Stadium, sedes emblemáticas del Mundial de Sudáfrica 2010.

Entre los jugadores que no estarán disponibles se destacan nombres como John David Gunn, Edgardo Fariña, Fidel Escobar, Omar Valencia, Eduardo Guerrero, Kahiser Lenis, Tomás Rodríguez, Alberto Quintero, Azarías Londoño y Janpol Morales.

¡LOS CONVOCADOS 📋!



Aquí le presentamos la lista de convocados de la selección #PanamáMayor 🇵🇦 para sus partidos amistosos 🆚 Sudáfrica 🇿🇦 por la fecha FIFA del mes de marzo en dos encuentros con sabor a @FIFAWorldCup 🏆.



Nota 🗒️ ➡️ https://t.co/ISKUN1mBQc pic.twitter.com/gtcTY2viYh — FEPAFUT (@fepafut) March 17, 2026

Gunn juega para el New England Revolution (Estados Unidos), Fariña se mantiene con el Pari Nizhny Novgorod (Rusia), Escobar y Rodríguez están en el Saprissa (Costa Rica), Valencia pertenece al New York Red Bulls (Estados Unidos).

Por su parte, Guerrero sigue con el Dynamo de Kiev (Ucrania), Lenis juega con los Jaguares de Córdoba (Colombia), Quintero con Plaza Amador (Panamá), Londoño con Universidad Católica (Ecuador) y Morales con el Comunicaciones (Guatemala).

Estos partidos forman parte de la preparación de Panamá de cara a la Copa del Mundo 2026, en la que quedó en el Grupo L junto con Inglaterra, Croacia y Ghana.

El debut de La Roja será el 17 de junio contra Ghana, en el BMO Field de Toronto.