Panamá, 18 de marzo del 2026

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    Fútbol

    Las ausencias de Panamá para los partidos contra Sudáfrica

    Estos encuentros se disputarán el 27 y 31 de marzo, en Durban y Ciudad del Cabo.

    Humberto Cornejo
    Las ausencias de Panamá para los partidos contra Sudáfrica
    Edgardo Fariña durante el partido contra México, en la final de la Liga de Naciones de la Concacaf.. EFE

    La selección de Panamá se prepara para sus partidos amistosos contra Sudáfrica, y el técnico Thomas Christiansen dio a conocer su convocatoria, que sorprende por varias ausencias.

    Para estos compromisos, La Roja cuenta con un núcleo importante de jugadores para los dos encuentros que se realizarán el 27 y 31 de marzo, en Durban y Ciudad del Cabo, en los estadios Moses Mabhida y DHL Stadium, sedes emblemáticas del Mundial de Sudáfrica 2010.

    Entre los jugadores que no estarán disponibles se destacan nombres como John David Gunn, Edgardo Fariña, Fidel Escobar, Omar Valencia, Eduardo Guerrero, Kahiser Lenis, Tomás Rodríguez, Alberto Quintero, Azarías Londoño y Janpol Morales.

    Gunn juega para el New England Revolution (Estados Unidos), Fariña se mantiene con el Pari Nizhny Novgorod (Rusia), Escobar y Rodríguez están en el Saprissa (Costa Rica), Valencia pertenece al New York Red Bulls (Estados Unidos).

    Por su parte, Guerrero sigue con el Dynamo de Kiev (Ucrania), Lenis juega con los Jaguares de Córdoba (Colombia), Quintero con Plaza Amador (Panamá), Londoño con Universidad Católica (Ecuador) y Morales con el Comunicaciones (Guatemala).

    Estos partidos forman parte de la preparación de Panamá de cara a la Copa del Mundo 2026, en la que quedó en el Grupo L junto con Inglaterra, Croacia y Ghana.

    El debut de La Roja será el 17 de junio contra Ghana, en el BMO Field de Toronto.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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