Las claves de la consagración de Venezuela en el Clásico Mundial

ANÁLISIS. Interpretación con base en hechos y datos, evaluando la evolución de un tema o proyectando el posible desarrollo futuro del mismo.

Análisis ANÁLISIS. Interpretación con base en hechos y datos, evaluando la evolución de un tema o proyectando el posible desarrollo futuro del mismo.

Los lanzadores relevistas fueron el punto clave para que el conjunto venezolano se proclamara campeón.

Venezuela escribió un capítulo histórico en el béisbol al derrotar 3-2 a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026, cerrando un torneo que quedará en la memoria por su estrategia monticular y su bateo oportuno.

El equipo dirigido por Omar López presentó un conjunto equilibrado, con buena ofensiva, defensa sólida y un cuerpo de lanzadores que brilló, sobre todo, en los últimos tres partidos clave ante Japón (8-5), Italia (4-2) y Estados Unidos en la gran final. La clave del éxito radicó en su bullpen, que se mostró dominante cuando más lo necesitaba.

TEAM VENEZUELA WINS ITS FIRST #WORLDBASEBALLCLASSIC! pic.twitter.com/pysxBJiZZf — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 18, 2026

Entre los relevistas destacados estuvieron Eduardo Bazardo (2.0 episodios), Emanuel De Jesús (2.1), José Buttó (1.2), Ángel Zerpa (2.1), Andrés Machado (3.1), Daniel Palencia (3.0), Ricardo Sánchez (1.2) y Luider Ávila (2.0). En conjunto, estos lanzadores permitieron solo dos carreras en 18.1 episodios, demostrando control y eficacia bajo presión.

La única anotación significativa se produjo por parte de Bryce Harper, quien conectó un cuadrangular de dos carreras frente a Machado en la octava entrada de la final, empatando temporalmente el juego.

El bullpen complementó el trabajo de los abridores, quienes no tuvieron su mejor presentación frente a poderosas alineaciones. El más destacado de todos fue Eduardo Rodríguez en la final.

A cinematic ending to the #WorldBaseballClassic for Team Venezuela 🇻🇪 pic.twitter.com/3fB8aIWsjL — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 18, 2026

Ranger Suárez permitió cinco carreras en 2.2 episodios, Keider Montero dos carreras en 1.1 entradas, y Rodríguez se destacó con solo un hit permitido en 4.1 innings, incluyendo su actuación en la final, donde limitó a Estados Unidos a un solo imparable.

La ofensiva venezolana también tuvo un papel determinante y oportuna. Eugenio Suárez conectó un doble en la parte alta de la novena entrada de la final, empujando a Javier Sanoja y sentenciando el encuentro.

Luis Arráez lideró el bateo con un promedio de .308, dos jonrones y 10 carreras impulsadas en siete partidos. Maikel García brilló con promedio de .385 y lideró en imparables, mientras que Ronald Acuña Jr. fue clave en anotadas (10) y jonrones (2). Wilyer Abreu y Arráez empataron con dos vuelacercas cada uno, mientras Arráez se destacó con cuatro dobles.

Venezuela terminó la ronda de grupos con marca de 3-1, sufriendo solo una derrota ante República Dominicana (7-5) y logrando victorias contundentes sobre Países Bajos (6-2), Israel (11-3) y Nicaragua (4-0).

En toda la competencia cerró con un récord de 6-1, consolidando su dominio y cobrando revancha de la eliminación ante Estados Unidos en 2023 (9-7 en cuartos de final).

Venezuela se une a un club exclusivo junto con Japón (2006, 2009 y 2023), República Dominicana (2013) y Estados Unidos (2017).