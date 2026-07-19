Las finales de los Mundiales más vistas de la historia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El choque que coronará al nuevo campeón genera una expectativa internacional que proyecta reescribir los registros del consumo televisivo.

A horas de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, programada para las 2:00 p. m. (hora de Panamá) en el imponente Estadio MetLife de East Rutherford, un recinto con capacidad para 82 mil 500 espectadores, la Copa del Mundo volverá a concentrar la atención de millones de aficionados alrededor del planeta.

Desde el histórico Maracanazo de 1950 hasta la inolvidable definición entre Argentina y Francia en Catar 2022, las finales de la Copa del Mundo han trascendido el ámbito deportivo para convertirse en acontecimientos de interés mundial.

La edición de Catar dejó un nuevo referente

De acuerdo con el Global Engagement & Audience Report de la FIFA, la final entre Argentina y Francia, disputada el 18 de diciembre de 2022 en el estadio de Lusail, fue la más vista en la historia del torneo, con un alcance total de 1420 millones de personas en todas las plataformas de consumo (televisión, visualización fuera del hogar y plataformas digitales).

La FIFA también informó que cerca de 1500 millones de personas siguieron el partido en todo el mundo y que 88,966 espectadores asistieron al estadio.

Además, el organismo indicó que el Mundial de Catar alcanzó a unos 5,000 millones de personas a través de sus distintas plataformas y medios de difusión.

Lionel Messi levanta el trofeo de campeones tras vencer en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2022 entre Argentina y Francia. EFE/EPA/Friedemann Vogel

Antes de Catar, la final de Rusia 2018 entre Francia y Croacia era la principal referencia en cuanto a audiencia.

Según el informe oficial de la FIFA sobre ese torneo, el encuentro alcanzó una audiencia global estimada de 1,120 millones de personas, incluidos televidentes, usuarios de plataformas digitales y espectadores en espacios públicos.

El partido reunió a 78, 011 aficionados en el estadio Luzhnikí de Moscú.

Las finales con mayor asistencia en los estadios

Si bien la audiencia televisiva ha crecido con la expansión de las plataformas de transmisión, la asistencia presencial también ha dejado cifras históricas.

El partido con mayor concurrencia vinculado a la definición de un Mundial sigue siendo el recordado Brasil-Uruguay de 1950 en el estadio Maracaná.

Aunque aquella edición no tuvo una final única, sino un cuadrangular final, el encuentro que definió el título reunió oficialmente a 173, 850 espectadores, una cifra que permanece como el mayor registro de asistencia en la historia de la Copa del Mundo.

Detrás aparece la final de Estados Unidos 1994, cuando 94, 194 personas presenciaron la victoria de Brasil sobre Italia en el Rose Bowl de Pasadena, seguida por la definición de Catar 2022, con 88, 966 asistentes en el estadio de Lusail.

Romário besa el Trofeo de la Copa del Mundo tras la final de Estados Unidos 1994.

El listado continúa con el España-Países Bajos en Sudáfrica 2010, que congregó a 84, 490 espectadores en el Soccer City; la final de Francia 1998, con 80 000 asistentes en el Stade de France; la de Rusia 2018, con 78, 011 aficionados, y la de Brasil 2014, cuando 74,738 personas presenciaron el triunfo de Alemania sobre Argentina en el estadio Maracaná.

Una final con la mira puesta en otro récord

La final del Mundial 2026 llega después de un torneo que ya ha establecido nuevas marcas organizativas.

La competición es la primera disputada con 48 selecciones y 104 partidos, y la FIFA ha informado que el campeonato registró cifras récord tanto en asistencia acumulada como en alcance digital antes de la definición del título.

Estadio MetLife de East Rutherford con una capacidad maxima de

Las cifras definitivas de audiencia de la final entre Argentina y España serán publicadas por la FIFA una vez que concluya el torneo.

Sin embargo, el crecimiento sostenido del consumo audiovisual, la expansión del Mundial y el interés global generado por la competición anticipan que el partido volverá a ubicarse entre los eventos deportivos más vistos del planeta.