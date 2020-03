Las Grandes Ligas se prepara para una temporada diferente, con menos partidos

Rob Manfred, comisionado de las Grandes Ligas, adelantó el período del mes de mayo como fecha esperanzadora para que pueda empezar a reactivarse el béisbol.

Manfred mencionó en una entrevista con ESPN que la Major League Baseball (MLB) estaba trabajando en expertos en enfermedades infecciosas antes de determinar la fecha exacta para reanudar actividades.

“Lo que sé es que el béisbol estará de regreso. Cuando sea que sea seguro jugar, estaremos de regreso”, dijo Manfred. “Mi visión optimista es que en algún momento de mayo estaremos de vuelta”, agregó el comisionado.

El Día Inaugural de las Grandes Ligas estaba programado para jugarse este jueves 26 de marzo, pero ante la situación alarmante causada por la enfermedad del coronavirus a nivel mundial, todas las actividades deportivas en Estados Unidos tuvieron que parar.

El comisionado del mejor béisbol del mundo confesó que ve muy difícil que se pueda completar una temporada regular de 162 partidos, pero que están estudiando todas las situaciones posibles para ver como pueden hacer para jugar la mayor cantidad de partidos posibles.

“Probablemente no vamos a poder tener una temporada de 162 juegos, eso es claro”, confesó.

“Lo que las Grandes Ligas puede hacer es experimentar y asegurarse de que le demos el mayor número posible de juegos y dar un producto tan entretenido como se pueda”, indicó.

Entre las ideas, adelantó Manfred, en una entrevista publicada en la página oficial de las Grandes Ligas, incluye aumentar la programación de dobles carteleras.

Manfred tampoco descartó la variedad de jugar siete entradas en ellas, aunque los jugadores podrían objetarla, porque afectaría sus estadísticas.

“He dicho públicamente que hay algunos números en el bèisbol que no puedes cambiar. Nueve entradas es uno de ellos. Cuando dije eso, no hablaba por esta crisis en particular, así que estoy seguro de que será discutido”, destacó el comisionado.

Otras posibilidades, señalaron fuentes, incluyen una Serie Mundial con sede neutral para permitir que la temporada regular se extienda a octubre y las series de campeonato se celebren en una ciudad con clima cálido, además de un sistema expandido de playoffs.

Compartimos una carta del Comisionado de Major League Baseball, con motivo del #OpeningDayEnCasa. pic.twitter.com/i6VOrLL0Lr — LasMayores (@LasMayores) March 26, 2020

El líder dirigente de la MLB aclaró que volverán a jugar solo cuando las medidas de seguridad estén dadas para los jugadores y los aficionados y que una vez se pueda jugar, destacó el poder que tiene el juego para curar heridas.

“Será una gran hazaña volver a la normalidad. Lo vimos después del 9/11 en términos de reanudar el juego. Estuve en el Shea Stadium esa noche, cuando volvimos a jugar”, recordó Manfred. “Fue uno de los juegos más memorables a los que he asistido”, detalló.

“Es un honor para nuestro deporte ser reconocido de una forma en la que hemos sido parte de este país (Estados Unidos) cuando vuelve de terribles eventos y esperamos que juguemos un papel similar con respecto al más reciente evento”, concluyó.