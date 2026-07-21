Las imágenes de los multitudinarios festejos de los jugadores de la selección española por las calles de Madrid

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Redacción - BBC News Mundo

Los campeones del mundo desataron la locura en Madrid.

La selección española regresó a casa este lunes tras su histórico triunfo frente a Argentina por 1-0 en la final del Mundial y celebró con la hinchada su segunda estrella.

Lamine Yamal, Rodri, Pedro Porro y compañía recorrieron en un autobús descapotado las calles del centro de Madrid, donde compartieron su triunfo con miles de hinchas entusiasmados.

Más de un millón de personas, según cifras proporcionadas por las autoridades, se echaron a la calle para ovacionarlos.

Una fiesta por todo lo alto que terminó con un evento multitudinario en la plaza de Cibeles, donde se instaló un escenario en el que los 26 integrantes del equipo celebraron con los hinchas y se animaron a cantar sus temas favoritos.

El delantero español Ferran Torres, autor del gol de la victoria, levanta la copa mientras los jugadores de España celebran en un escenario en la plaza de Cibeles. / AFP vía Getty Images

Lamine Yamal, de España, celebra en el escenario durante el desfile del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el 20 de julio de 2026 en Madrid, España. / Getty Images

Pedro Porro, Fabián Ruiz y sus compañeros de la selección española celebran en el escenario durante el desfile del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el 20 de julio de 2026 en Madrid, España. / Getty Images

El capitán de España, Rodri (centro), y sus compañeros de equipo celebran en un escenario en la plaza de Cibeles de Madrid el 20 de julio de 2026. / AFP vía Getty Images

Jugadores de España celebran en el escenario durante el desfile del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el 20 de julio de 2026 en Madrid, España. / Getty Images

La multitud durante el desfile del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 por las calles de Madrid. / Getty Images

Una multitud durante el desfile del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el 20 de julio de 2026 en Madrid, España. / Getty Images

Aficionados muestran su apoyo durante el desfile del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 el 20 de julio de 2026 en Madrid, España. / Getty Images

Aficionados muestran su apoyo durante el desfile del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 el 20 de julio de 2026 en Madrid, España. / Getty Images

Aficionados españoles se reúnen para celebrar tras la conquista del título de la Copa Mundial de la FIFA por parte de España, en Madrid, España, el 20 de julio de 2026. / Anadolu vía Getty Images

Jugadores de España celebran en el autobús mientras este pasa junto a los aficionados durante el desfile del trofeo. / Getty Images

El capitán de España, Rodri Hernández, sostiene el trofeo de la Copa del Mundo durante el desfile. / Europa Press vía Getty Images

Lamine Yamal levanta el trofeo durante el desfile. / Getty Images

Pedri celebra durante el desfile del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 el 20 de julio de 2026 en Madrid, España. / Getty Images

El rey Felipe VI conversa con la selección española junto a la princesa heredera Leonor, la reina Letizia y la infanta Sofía, durante la visita del equipo al Palacio de la Zarzuela previa al desfile. / Getty Images

La princesa heredera Leonor de España, el rey Felipe VI de España, la reina Letizia de España y la princesa Sofía de España posan con la selección española y el trofeo de la Copa del Mundo durante la visita del equipo al Palacio de la Zarzuela, antes del desfile del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el 20 de julio de 2026 en Madrid, España. / Getty Images

Rodri levanta el trofeo junto a Luis de la Fuente, seleccionador nacional, y Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, ​​a la llegada del equipo al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. / Getty Images

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, ​​Rafael Louzán, el seleccionador de España, Luis de la Fuente, y el capitán Rodri llegan con el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, tras la victoria de España sobre Argentina en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en Madrid, España, el 20 de julio de 2026. / Anadolu vía Getty Images

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