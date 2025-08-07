Las Legends de la Academia Hebrea se coronan campeonas de la LBK Sub-12

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las Legends de la Academia Hebrea de Panamá se proclamaron campeonas de la categoría femenina Sub-12 de la Liga de Baloncesto Kiwanis (LBK) 2025, tras superar 34-26 a la Escuela Básica Crispino Ceballos de Colón.

La figura ofensiva del partido fue Yael Khafif, quien logró un doble-doble con 23 puntos, 12 rebotes, una asistencia y siete robos de balón. También destacaron Esther Tawachi con siete puntos, cinco rebotes y una asistencia; Debbie Kollnesher, quien aportó dos unidades, nueve rebotes, una asistencia, un bloqueo y un robo; y Leah Antebi, que sumó dos puntos y dos rebotes.

Por el quinteto colonense sobresalió Isamar Gabay, con 11 puntos, seis rebotes, tres asistencias y dos robos; Johannys Colville, con seis puntos, cinco rebotes, una asistencia y un robo; y Jeranis Colville, quien anotó cinco unidades, fue la líder de su equipo con diez rebotes, tres asistencias y seis robos de balón.

En el partido por el tercer lugar, el Instituto Justo Arosemena (IJA) venció 36-11 al Patronato Kiwanis El Chorrillo, campeonas de la temporada 2024.

La armadora Arianne Torres fue la más destacada del encuentro con un impresionante triple-doble: 20 puntos, 19 rebotes, seis asistencias, tres bloqueos y once robos. Camila Dolyins logró un doble-doble con 11 puntos, 11 rebotes y una asistencia, mientras que Lianny Barría aportó tres unidades y un robo.

Por el lado del equipo de El Chorrillo, Marian Shuffler sumó ocho puntos, cinco rebotes, una asistencia y seis robos; Mailan Rivera colaboró con dos puntos, cinco rebotes y un robo; y Shenoa Lasso sumó una unidad, un rebote, una asistencia, un bloqueo y tres robos de balón.