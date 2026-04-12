Panamá, 12 de abril del 2026

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    Béisbol

    Las novenas de Colón, Oeste, Chiriquí y Bocas se arman para la serie semifinal

    Jean Carrillo, Davis Romero, Darío Agrazal y Enrique Saldaña fueron los jugadores seleccionados.

    Humberto Cornejo
    Las novenas de Colón, Oeste, Chiriquí y Bocas se arman para la serie semifinal
    Darío Agrazal viene de jugar con Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol. Foto: Archivo

    Los cuatro equipos clasificados a la ronda semifinal del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 eligieron sus refuerzos, en un movimiento clave de cara a la lucha por el título de este certamen.

    El primer pique correspondió a Colón, que eligió al receptor Jean Carrillo, proveniente de Darién. Carrillo se integrará a los Correcaminos con el objetivo de aportar solidez defensiva y profundidad en la receptoría durante esta fase decisiva.

    Por su parte, Panamá Oeste, con la segunda escogencia, se inclinó por el lanzador zurdo Davis Romero, procedente de Coclé.

    Las novenas de Colón, Oeste, Chiriquí y Bocas se arman para la serie semifinal
    Davis Romero es uno de los lanzadores con más experiencia en la categoría Mayor. Archivo

    El tercer turno fue para Chiriquí, que optó por el derecho coclesano Darío Agrazal, apostando por la experiencia y el control desde el montículo.

    Por su parte, Bocas del Toro cerró la ronda de selecciones incorporando al lanzador derecho metropolitano Enrique Saldaña.

    La ronda semifinal arrancará este domingo, con dos series pactadas al mejor de siete partidos. Panamá Oeste se medirá a Chiriquí, en el estadio Kenny Serracín; mientras que Colón enfrentará a Bocas del Toro, en el estadio Calvin Byron. Los partidos arrancan a las 7:00 p.m.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


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