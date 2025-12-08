Las Palmas resiste con diez ante un inofensivo Mirandés; Cedeño no fue convocado

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las Palmas y Mirandés empataron sin goles en el Estadio de Gran Canaria en un partido condicionado desde el minuto 38 por la expulsión del guardameta local Dinko Horkas, circunstancia que no supo aprovechar un inofensivo conjunto burgalés.

Tras una pérdida del italiano Amatucci, Horkas rechazó el balón con un brazo fuera del área tras un disparo de Carlos Fernández desde su campo -a más de 60 metros de la portería- que iba a gol. La acción pasó inadvertida en el campo, pero el VAR llamó al árbitro para su revisión, que derivó en la expulsión del guardameta y en el estreno liguero de José Antonio Caro.

Llueve sobre mojado con el portero croata, quien el mes pasado ya encajó en Gran Canaria un gol del Albacete desde casi 50 metros por su posición excesivamente adelantada.

Diez minutos antes de esa jugada le fue anulado un gol al Mirandés por un fuera de juego previo de Iker Córdoba, quien intervino en una falta que había acabado con un disparo de Tamarit a la red.

Y para poner la guinda a una polémica primera parte, el árbitro tuvo que rectificar su decisión inicial de pitar penalti por mano de Sergio Barcia a disparo de Bauzá en el minuto 43. Tras revisar la acción en el monitor, comprobó que el central gallego llevaba el brazo muy pegado al cuerpo.

Con superioridad numérica, el Mirandés pasó de dominado a dominador ante una Unión Deportiva que solo podía recurrir a las acciones a balón parado o a fugaces contraataques.

El equipo rojillo no asumió ese insospechado rol, con un ritmo de juego muy bajo, y casi nunca encontró el hombre libre para generar la superioridad y poner en apuros al conjunto isleño.

Un remate de cabeza de Bauzá que no fue a portería en un saque de esquina, en el minuto 87, fue su única ocasión clara para haberse llevado el máximo botín de la isla.

Ficha técnica:

Las Palmas: Horkas; Marvin Park, Sergio Barcia, Mika Mármol, Enrique Clemente; Loiodice, Amatucci; Manu Fuster (Viti, min. 64), Jonathan Viera (Caro, min. 40), Pejiño (Iván Gil, min. 64); y Lukovic (Jesé, min. 88).

Mirandés: Nikic; Tamarit, Juan Gutiérrez, Córdoba, Medrano (El Jebari, min. 57); Bauzá, Thiago Helguera; Varela (Álex Cardero, min. 68), Marí (Petit, min. 57), Pablo Pérez; y Carlos Fernández.

Árbitro: Saúl Ais Reig. Expulsó con tarjeta roja directa al guardameta local Horkas (min. 38) por tocar el balón con un brazo fuera del área, evitando un gol. Además, mostró tarjeta amarilla a su compañero Marvin Park (min. 86) y a los jugadores visitantes Marí (34), Medrano (51) y Córdoba (86).

Incidencias: partido de la decimoséptima jornada de LaLiga Hypermotion (Segunda División) disputado en el Estadio de Gran Canaria ante 19.399 espectadores (60 por ciento del aforo).