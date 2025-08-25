Las Palmas y Edward Cedeño logran su primera victoria

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Unión Deportiva Las Palmas estrenó su casillero de triunfos en LaLiga Hypermotion 2025/26 tras vencer 3-1 al Córdoba en un vibrante partido disputado en El Arcángel.

El encuentro marcó también la primera titularidad del panameño Edward Cedeño, quien disputó la primera parte antes de ceder su lugar al francés Enzo Loiodice en el inicio del complemento.

El conjunto canario, que llegaba a la cita en busca de su primera victoria de la temporada, mostró solidez y pegada en los momentos decisivos. El primer aviso llegó temprano, cuando Clemente salvó bajo palos un remate de Carracedo que pudo significar la ventaja local. Sin embargo, fue Las Palmas quien abrió el marcador al minuto 19: un pase con precisión milimétrica de Manu Fuster dejó solo a Lukovic, que definió de primera intención para el 0-1.

Cedeño, ubicado en la zona de volantes, cumplió con una labor de contención y apoyo en salida, aunque sufrió un golpe mediada la primera mitad que requirió asistencia médica.

A pesar de ello, se mantuvo hasta el descanso y fue sustituido en la reanudación por Loiodice, en un movimiento táctico que dio mayor control a los visitantes.

En la segunda parte, Las Palmas amplió la ventaja gracias a la inspiración de Ale García. El atacante canario arrancó desde campo propio y, con gran serenidad, batió a Carlos Marín para el 0-2 en el minuto 58. El golpe dejó tocado al Córdoba, que no logró reaccionar con claridad pese a los cambios introducidos por el técnico Iván Ania.

La sentencia llegó a los 82 minutos con un auténtico golazo de Clemente. El defensor recorrió medio campo con potencia y habilidad para plantarse frente al portero y definir cruzado. Aunque Adrián Fuentes maquilló el resultado a dos del final, el 1-3 no evitó la fiesta de los amarillos, que mostraron oficio y contundencia.

Con este triunfo, Las Palmas suma cuatro puntos en dos jornadas y gana confianza en el inicio de la campaña.