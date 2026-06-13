Las selecciones que dominan el mercado y sueñan con la Copa

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un informe del Observatorio del Fútbol CIES sitúa a las principales potencias europeas al frente del ranking económico de cara al torneo.

El Mundial de la FIFA 2026 reúne a 48 selecciones y tiene entre sus principales aspirantes a varias potencias europeas. Además de sus antecedentes deportivos, destacan por el valor de sus plantillas.

Un estudio del Observatorio del Fútbol CIES (Centro Internacional de Estudios del Deporte) sitúa a Inglaterra, Francia y España como las selecciones más valiosas del torneo. La suma de los tres países supera los 4,297 millones de euros (cerca de 4,500 millones de dólares).

Inglaterra encabeza la lista con una plantilla valorada en 1,454 millones de euros (1,680 millones de dólares). Morgan Rogers es el jugador con mayor cotización dentro del equipo inglés.

Francia ocupa la segunda posición con un valor de 1,436 millones de euros (1,660 millones de dólares). Kylian Mbappé sigue siendo una de las principales referencias económicas del conjunto francés.

España completa el podio con 1,407 millones de euros (1,630 millones de dólares). Además, cuenta con Lamine Yamal, considerado por el CIES como el jugador más valioso del Mundial.

Por detrás aparecen Alemania, Portugal y Países Bajos. Florian Wirtz, João Neves y Ryan Gravenberch lideran buena parte de la valoración de sus respectivas selecciones.

Entre los equipos sudamericanos, Brasil y Argentina se mantienen entre los mejor posicionados en términos de valor de mercado.

El informe también destaca a Noruega, impulsada principalmente por la cotización de Erling Haaland.

Las 48 plantillas suman un valor de 18,100 millones de euros (unos 20,950 millones de dólares), una cifra superior a la de Catar 2022. Sin embargo, la historia demuestra que el valor de mercado no garantiza el éxito en la cancha.