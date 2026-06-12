Panamá, 12 de junio del 2026
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    Curiosidades

    Las siete parejas de hermanos que están en el Mundial; dos enfrentarán a Panamá

    Tres parejas de hermanos juegan para una misma selección (Francia, Cabo Verde y Curazao) y cuatro parejas para distintas selecciones.

    Henry Cárdenas P.
    Las siete parejas de hermanos que están en el Mundial; dos enfrentarán a Panamá
    Iñaki Williams jugará con Ghana, rival de Panamá. EFE

    La Copa del Mundo de 2026 cuenta diversas curiosidades y una de ellas son los hermanos que comparten equipo o defenderán colores de naciones diferentes.

    Cabe mencionar que tres parejas de hermanos juegan para una misma selección (Francia, Cabo Verde y Curazao) y cuatro parejas para distintas selecciones.

    Para empezar tenemos a la pareja de hermanos Lucas y Theo Hernández, quienes están en la selección de Francia, una de las favoritas para ganar la Copa del Mundo.

    Para más curiosidades hay dos parejas de hermanos en selecciones que debutan en un Mundial de Fútbol: Cabo Verde cuenta con Laros y Deroy Duarte, mientras que Curazao cuenta con los hermanos Leandro y Juninho Bacuna.

    Ahora están los hermanos que visten camisetas de países diferentes.

    Tenemos a los hermanos Iñaki y Nico Williams; el primero juega con Ghana, precisamente rival de Panamá, y el segundo con España, otra de las favoritas para coronarse.

    Por otro lado, está la pareja de hermanos Guéla (Costa de Marfil) y Désiré Doué (Francia).

    Una tercera dupla de hermanos en selecciones distintas es la de John (Escocia) y Harry Souttar (Australia).

    Finalmente, están los hermanos maternos Derrick Luckassen (Ghana) y Brian Brobbey (Países Bajos).

    Iñaki Williams y Derrick Luckassen juegan con Ghana que enfrentará a Panamá el próximo miércoles 17 de junio, en Toronto (Canadá), a partir de las 6:00 p.m.

    Las siete parejas de hermanos que están en el Mundial; dos enfrentarán a Panamá
    Parejas de hermanos en el Mundial. EFE

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


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