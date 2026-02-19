Panamá, 19 de febrero del 2026

    Fútbol

    Lautaro Martínez es baja seria e indefinida para el Inter

    EFE
    Lautaro Martínez es baja seria e indefinida para el Inter
    Lautaro Martínez en acción durante el partido de ida de los play-offs de la UEFA Champions League entre el Bodø/Glimt y el Inter de Milán, en Bodø, Noruega. EFE/EPA/Mats Torbergsen

    El argentino Lautaro Martínez, capitán del Inter de Milán, se lesionó de manera seria e indefinida durante el duelo de ida de dieciseisavos de final de Liga de Campeones ante el Bodo Glimt que terminó en derrota ‘nerazzurra’ (3-1).

    Lautaro tuvo que ser sustituido en el minuto 61 del partido por una lesión en uno de sus gemelos y se marchó directamente al vestuario.

    La alarma la dio el rumano Cristian Chivu, entrenador del Inter, tras el duelo: “Lautaro se ha lesionado, bastante”, dijo a Primer Video.

    “El viernes se harán exámenes y veremos. Pero estará fuera por bastante tiempo. Se ha hecho daño. Tenemos que entender el tipo de lesión muscular”, añadió más tarde en rueda de prensa.

    Lautaro no estará, por tanto, para el decisivo partido de vuelta, en el que el Inter necesita remontar el 3-1 encajado para acceder a los octavos de final de la máxima competición europea.

    EFE

    Agencia de noticias


