Panamá, 17 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    SERIE A

    Lazio presenta proyecto de nuevo estadio para 2032

    Lazio proyecta transformar el Estadio Flaminio en un moderno recinto para 50,000 espectadores y aspira a que sea sede de la Eurocopa 2032.

    EFE
    Lazio presenta proyecto de nuevo estadio para 2032
    El Estadio Flaminio de Roma, abandonado desde hace más de una década, podría volverse el nuevo hogar de la Lazio si se aprueba un nuevo proyecto. Tomada de redes sociales.

    El Lazio presentó este martes el proyecto para su nuevo estadio, un plan que prevé, para 2032, la conversión del actual y abandonado Estadio Flaminio en un recinto con capacidad para 50,000 espectadores que, además, el club presentó como posible sede para la Eurocopa que Italia y Turquía compartirán el año mencionado.

    El club ‘biancoceleste’, al igual que el Roma, abandonará el Estadio Olímpico de Roma para formar un estadio privado en el que explotar la totalidad de los recursos del recinto, estrategia diferente a la que siguieron Milan e Inter a finales de 2025, cuando adquirieron de manera compartida la propiedad del Estadio Giuseppe Meazza (San Siro).

    Lazio presenta proyecto de nuevo estadio para 2032
    El Estadio Flaminio de Roma, abandonado desde hace más de una década, podría volverse el nuevo hogar de la Lazio si se aprueba un nuevo proyecto. Tomada de redes sociales.

    El proyecto lazial, presentado por el presidente Claudio Lotito, pretende reutilizar un estadio que fue creado para los Juegos Olímpicos de Roma 1960 y en el que el Lazio ya jugó sus partidos antes de mudarse al Olímpico.

    “Presentamos más que un estadio: una visión. Porque la reforma del Estadio Flaminio no solo tiene que ver con el Lazio, sino con la ciudad de Roma. Es un estadio histórico que nació en 1960. Es parte de un sistema urbano, no un recinto aislado”, declaró en rueda de prensa este martes.

    El proyecto prevé reducir el tráfico, la mejora de transporte público, la presencia de paneles solares para la generación de energía propia y la creación de 57,000 metros cuadrados de zonas verdes.

    “Hemos abordado con seriedad el tema de la movilidad, conscientes de las preocupaciones de los residentes. El proyecto prevé la ubicación de nuevos aparcamientos fuera del barrio, la mejora del transporte público local, el fomento de la movilidad peatonal y ciclista y la transformación de la zona en una isla medioambiental. El objetivo es reducir el impacto del tráfico privado y mejorar de forma concreta la calidad de vida del entorno urbano. Cintura verde 57.000 m2”, añadió.

    El club italiano, además, formalizó su interés para ser considerado una sede de la próxima Eurocopa 2032 que se celebrará en Italia y Turquía.

    El Lazio presentó oficialmente al Ayuntamiento de Roma la propuesta el pasado 9 de febrero y el municipio valora ahora la viabilidad del mismo. El club, según medios locales, habría ofrecido 480 millones de euros por el proyecto total, incluyendo la reforma del estadio abandonado a cambio de la cesión del mismo por los próximos 99 años.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • AMP aclara que el buque petrolero Verónica III no navega bajo bandera panameña desde 2024. Leer más
    • Bono permanente 2026: Cuánto y cuándo lo recibirán los jubilados y pensionados. Leer más
    • Cepadem: dónde consultar el listado y cómo retirar su cheque. Leer más
    • Corte no admite demanda que buscaba dejar sin efecto acuerdo de pena en caso Blue Apple. Leer más
    • Después de años de espera, inauguran el puente vehicular de La Cabima. Leer más
    • Ifarhu comienza cuarta semana de pago del Pase U 2025 con más de $1.8 millones. Leer más
    • Canal fija reglas del avalúo para río Indio: las tierras se pagarán a valor real del mercado y las casas como recién construidas. Leer más