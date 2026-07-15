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    Mundial 2026

    ‘Le llegó el karma’, dice senadora paraguaya sobre Mbappé tras la eliminación de Francia

    EFE
    ‘Le llegó el karma’, dice senadora paraguaya sobre Mbappé tras la eliminación de Francia
    Kylian Mbappé tras el final del partido entre Francia y España. EFE/CHRISTOPHER NEUNDORF

    La senadora paraguaya Celeste Amarilla dijo este miércoles que al futbolista Kylian Mbappé, al que lanzó insultos racistas a inicios de julio, “le llegó el karma” tras su eliminación de la víspera en las semifinales de la Copa del Mundo ante el seleccionado de España.

    “Ya le llegó el karma a Mbappé”, dijo Amarilla antes de la sesión del Senado de esta jornada y en referencia a la derrota francesa de ayer.

    “El karma paraguayo, no solamente el mío”, agregó entre risas y luciendo ropas y joyas de color amarillo y rojo en honor a la victoria española.

    Además, la senadora indicó que “como muchos” en Paraguay está “feliz con España” y que vestía ropa de la marca española Zara.

    Amarilla, del opositor Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), encendió la polémica el pasado 4 de julio al proferir desde sus redes sociales injurias racistas contra el jugador del Real Madrid.

    “En lugar de la leche de su madre, chupó cocos y lo más culto que ha oído en su vida son los chimpancés”, dijo la senadora en declaraciones que la ONU, la Federación Francesa de Fútbol y el presidente Emmanuel Macron consideraron racistas.

    La legisladora reaccionó así después de la eliminación de Paraguay en los octavos de final de la Copa del Mundo ante Francia, con marcador 0-1, y precisamente definido por un gol de penalti de Mbappé, quien según la senadora paraguaya mantuvo una actitud “prepotente” durante el partido.

    El jugador reaccionó a los insultos calificando a Amarilla como una “mujer despreciable e indigna de su cargo”, una postura por la que la legisladora adelantó entonces que podría demandar al jugador.

    Pero hoy, la senadora dijo que solo advirtió que “podía” activar acciones judiciales, lo que no significa que lo haga en el futuro.

    EFE

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