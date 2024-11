Le llegó la hora a Panamá para debutar en el Premier 12

Escuchar audio noticia

La selección de béisbol de Panamá hará hoy su debut en el Torneo Premier 12, cuando se mida a Países Bajos en el estadio Panamericano de Guadalajara, México.

El entrenador José Mayorga ya había anunciado que el serpentinero Jaime Barría sería el encargado de enfrentar a una artillería que está liderada por Didi Gregorius.

“Se espera un tremendo partido. Tenemos que salir a ganar como en todos los partidos, pero es importante iniciar con el pie derecho”, expresó Mayorga en una entrevista en Fedebeis Zone desde México.

“Tenemos plena confianza en todos los jugadores tanto de los que empiezan o los que estarán en el banco. Cada uno tiene su rol y estoy muy contento”, agregó.

El conjunto istmeño buscará obtener uno de los dos cupos del grupo A, que está completado por Puerto Rico, Estados Unidos, Venezuela y México. El grupo B está conformado por Australia, Cuba, República Dominicana, Japón, Corea del Sur y Taiwán.

