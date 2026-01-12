LeBron James conmemora su temporada 23 con parche especial

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

LeBron James celebra su temporada 23 en la NBA con un parche especial que será retirado partido a partido y convertido en tarjetas coleccionables.

LeBron James lucirá desde este lunes y hasta el término de la temporada un parche en su camiseta que conmemorará su 23ª temporada en la NBA, y que posteriormente será insertado en tarjetas coleccionables que saldrán a la venta.

“LeBron James usará un parche de camiseta de la temporada 23 de edición especial a partir de esta noche en Sacramento, la ciudad donde comenzó su legendaria carrera en 2003”, informó hoy en un comunicado la empresa de coleccionables Topps.

“Los parches se retirarán de su camiseta después de cada encuentro y algunos se colocarán en tarjetas coleccionables ultra raras”, agregó.

🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙌🏾👑 Need some of these for my own collection @Topps!!! So dope 🔥🔥🔥 https://t.co/DHzn08WZnm — LeBron James (@KingJames) January 12, 2026

El parche está dividido en cuatro colores, que hacen referencia al paso de James por los Cleveland Cavaliers, Miami Heat, su regreso a los Cavaliers y, por último, su marcha a Los Angeles Lakers.

En ellos también figura el número 23, por las temporadas que el jugador lleva en activo, y se observa la silueta de James con los brazos alzados, a imagen de la ceremonia que realiza antes de cada partido cuando lanza magnesio al aire.

James, de 41 años, no será el único jugador de la NBA que porte uno de estos parches. Desde esta temporada, cada uno de los novatos de la NBA viste un parche con la palabra “NBA Debut” durante su primer partido en la liga, y los ganadores de los premios MVP, Novato del Año y Mejor Defensor de la pasada temporada también visten un parche conmemorativo.