Panamá, 23 de mayo del 2026

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    Leyenda

    LeBron James desafía el tiempo en su histórica temporada 23 en la NBA

    Los especialistas de ESPN, Fabricio Oberto y Leo Montero, elogiaron el impacto y la vigencia de este destacado atleta.

    Humberto Cornejo
    LeBron James desafía el tiempo en su histórica temporada 23 en la NBA
    Fotografía de archivo del 4 de marzo de 2025 en la que se observa al jugador de Los Angeles Lakers LeBron James al celebrar tras lograr la marca de 50.000 puntos en la NBA. EFE/ALLISON DINNER

    La temporada 23 de LeBron James en la NBA no solo reafirma su vigencia, sino que sigue alimentando su legado como uno de los jugadores más grandes en la historia del baloncesto. A sus 40 años, el estadounidense continúa compitiendo al más alto nivel, dejando una huella que trasciende generaciones.

    Las reacciones no se han hecho esperar, y desde ESPN, figuras como Fabricio Oberto y Leo Montero coincidieron en resaltar la magnitud de su impacto dentro y fuera de la cancha.

    Oberto, quien enfrentó a James en sus primeros años y lo venció en las Finales de 2007, valoró su longevidad y disciplina.

    “Creo que también hay que entrar en esto, el día que no esté jugando se va a extrañar lo que él hacía, el día que no esté Stephen Curry se va a extrañar. Tuve la suerte de que lo vi jugar, pude estar en una cancha con él… y también cruzarme con Kobe Bryant o con Shaquille O’Neal", dijo.

    “El premio a la constancia, no hay nadie a kilómetros de lo que él ha hecho. Cómo se cuida, y este año dio clases de cómo entender el juego… ahora tengo que salir de los 40 minutos y dejar que Luka Dončić y Austin Reaves jueguen de la mejor manera", agregó.

    Por su parte, Montero también elogió el nivel competitivo de James, ubicándolo entre los mejores de todos los tiempos:

    “LeBron James, para mí es una bestia, súper crack. Probablemente, como para mí el mejor de la historia es Michael Jordan, sea el número 2″, expresó.

    “Los números de LeBron son impresionantes… no hay un tipo en la historia que con su edad haya tenido el nivel de impacto y de juego que tiene él a esta edad”, añadió.

    El analista también destacó la inteligencia del jugador para adaptarse a un nuevo rol dentro del equipo.

    “Esta última muestra cabal de decir: el equipo es de Luka, de Reaves, y venir atrás. Este tipo es tan inteligente que espera su momento por el bien del equipo, y cuando en playoffs quedó solo a la cabeza, volvió a demostrar que es LeBron liderando", señaló.

    Finalmente, Montero cerró con una reflexión sobre su legado en este deporte.

    “Para mí es una bestia de este deporte, no hay que hacer más que alabarlo. Quizás juegue el año que viene, quizás no, pero LeBron nos dio todo. No necesito ver más nada”, manifestó Montero.

    James, quien ha jugado para los Cleveland Cavaliers, Miami Heat y Los Angeles Lakers, es el máximo anotador en la historia de la NBA. Además, lidera en partidos disputados (1,622) y minutos en temporada regular (61,030).

    A lo largo de su carrera, ha conquistado cuatro títulos de la NBA (2012, 2013, 2016 y 2020), múltiples premios MVP y se ha consolidado como una de las figuras más influyentes que ha tenido el deporte.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


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