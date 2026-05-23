LeBron James desafía el tiempo en su histórica temporada 23 en la NBA

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los especialistas de ESPN, Fabricio Oberto y Leo Montero, elogiaron el impacto y la vigencia de este destacado atleta.

La temporada 23 de LeBron James en la NBA no solo reafirma su vigencia, sino que sigue alimentando su legado como uno de los jugadores más grandes en la historia del baloncesto. A sus 40 años, el estadounidense continúa compitiendo al más alto nivel, dejando una huella que trasciende generaciones.

Las reacciones no se han hecho esperar, y desde ESPN, figuras como Fabricio Oberto y Leo Montero coincidieron en resaltar la magnitud de su impacto dentro y fuera de la cancha.

Oberto, quien enfrentó a James en sus primeros años y lo venció en las Finales de 2007, valoró su longevidad y disciplina.

“Creo que también hay que entrar en esto, el día que no esté jugando se va a extrañar lo que él hacía, el día que no esté Stephen Curry se va a extrañar. Tuve la suerte de que lo vi jugar, pude estar en una cancha con él… y también cruzarme con Kobe Bryant o con Shaquille O’Neal", dijo.

“El premio a la constancia, no hay nadie a kilómetros de lo que él ha hecho. Cómo se cuida, y este año dio clases de cómo entender el juego… ahora tengo que salir de los 40 minutos y dejar que Luka Dončić y Austin Reaves jueguen de la mejor manera", agregó.

Bron on the run 💨



12 in the first frame for the King pic.twitter.com/osJo9D2nYT — Los Angeles Lakers (@Lakers) May 6, 2026

Por su parte, Montero también elogió el nivel competitivo de James, ubicándolo entre los mejores de todos los tiempos:

“LeBron James, para mí es una bestia, súper crack. Probablemente, como para mí el mejor de la historia es Michael Jordan, sea el número 2″, expresó.

“Los números de LeBron son impresionantes… no hay un tipo en la historia que con su edad haya tenido el nivel de impacto y de juego que tiene él a esta edad”, añadió.

El analista también destacó la inteligencia del jugador para adaptarse a un nuevo rol dentro del equipo.

“Esta última muestra cabal de decir: el equipo es de Luka, de Reaves, y venir atrás. Este tipo es tan inteligente que espera su momento por el bien del equipo, y cuando en playoffs quedó solo a la cabeza, volvió a demostrar que es LeBron liderando", señaló.

Finalmente, Montero cerró con una reflexión sobre su legado en este deporte.

“Para mí es una bestia de este deporte, no hay que hacer más que alabarlo. Quizás juegue el año que viene, quizás no, pero LeBron nos dio todo. No necesito ver más nada”, manifestó Montero.

That's so tough pic.twitter.com/Xkql0qzIPC — Los Angeles Lakers (@Lakers) April 22, 2026

James, quien ha jugado para los Cleveland Cavaliers, Miami Heat y Los Angeles Lakers, es el máximo anotador en la historia de la NBA. Además, lidera en partidos disputados (1,622) y minutos en temporada regular (61,030).

A lo largo de su carrera, ha conquistado cuatro títulos de la NBA (2012, 2013, 2016 y 2020), múltiples premios MVP y se ha consolidado como una de las figuras más influyentes que ha tenido el deporte.