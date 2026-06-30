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    NBA

    LeBron James no seguirá en los Lakers en la próxima temporada

    La leyenda del baloncesto abandona a los Lakers tras ocho temporadas y el título de 2020 para entrar en la agencia libre de la NBA 2025.

    EFE
    LeBron James no seguirá en los Lakers en la próxima temporada
    El jugador de Los Angeles Lakers LeBron James. EFE/EPA/CHRIS TORRES/Archivo

    LeBron James informó este martes a Los Ángeles Lakers de que no seguirá en la franquicia en la próxima temporada, a escasas horas de la abertura de la agencia libre de la NBA, según informó el representante del jugador, Rich Paul, a la cadena ESPN.

    James, de 41 años, va a disputar su vigésima cuarta temporada en la NBA, pero no lo hará con la camiseta de los Lakers, según las fuentes citadas.

    James saldrá de los Lakers tras ocho años en los que conquistó el anillo en la Burbuja de Orlando en 2020 en las Finales contra los Miami Heat.

    En la última temporada, el cuádruple campeón NBA promedió 20.9 puntos, 6.1 rebotes y 7.2 asistencias por partido, pero su equipo cayó ante los Oklahoma City Thunder en la segunda ronda de los ‘playoffs’.

    Los Lakers habían propuesto a LeBron seguir en la franquicia, que se quedará ahora con Luka Doncic como principal cara visible.

    LeBron James decidió entrar en la agencia libre, que abre este mismo martes.

    Los Golden State Warriors de Steph Curry figuran entre las franquicias mejor posicionadas para incorporar al veterano, según los medios estadounidenses.

    EFE

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