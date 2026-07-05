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    Fórmula 1

    Leclerc: ‘Es increíble; a nadie le gusta un final así, pero esta victoria fue fantástica’

    El monegasco conquistó el GP de Gran Bretaña 2026 en Silverstone, logrando su primera victoria del año y el triunfo 250 de Ferrari en la Fórmula 1.

    EFE
    Leclerc: ‘Es increíble; a nadie le gusta un final así, pero esta victoria fue fantástica’
    El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) ganó este domingo el Gran Premio de Gran Bretaña. EFE/EPA/PETER POWELL

    El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), ganador este domingo del Gran Premio de Gran Bretaña, el noveno del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el circuito de Silverstone (Inglaterra) que su triunfo fue “increíble” y que, a pesar de que “a nadie le gusta un final así”, por detrás del coche de seguridad, “esta victoria fue fantástica”.

    “Ha sido increíble; ni a mí, ni a nadie le gusta un final así, pero ganar, después de estas semanas de tanto trabajo, es algo fantástico”, comentó Leclerc, nacido hace 28 años en el bello principado de la Costa Azul, después de lograr su novena victoria en la Fórmula Uno, la primera de la temporada.

    “Cada vez me iba sintiendo mejor, hoy volvió, definitivamente, esa sensación”, comentó el monegasco, que este domingo logró el triunfo número 250 para la ‘Scuderia’ en la categoría reina.

    “Ha sido un tiempo difícil hasta ahora”, apuntó, nada más bajarse del coche, Leclerc, que este domingo elevó a 53 -con el tercero del curso- su número de podios en la F1, en la que cuenta 27 ‘poles’ y en la que no ganaba desde el 20 de octubre de 2024, cuando se impuso en el Gran Premio de Estados Unidos de ese año.

    “Ahora espero poder mantener esta racha. Le estoy muy agradecido al equipo”, añadió el monegasco después de ganar este domingo en Silverstone.

    EFE

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