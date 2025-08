Leclerc: ‘La verdad es que no me esperaba la ‘pole’ para nada’

El monegasco de Ferrari Charles Leclerc reconoció estar “atónito” por la ‘pole position’ que logró en el Gran Premio de Hungría, por delante de los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris, que dominaron todo el fin de semana hasta la última manga.

“No entiendo nada de la Fórmula 1”, señaló incluso con cierta ironía el del Principado.

“Ha sido un primer puesto que no me lo esperaba para nada”, aseveró tras una jornada en la que intentó gestionar las condiciones cambiantes de una sesión “extremadamente difícil”.

