Panamá, 24 de noviembre del 2025

    TEEN SPORT

    Legends y Titans conquistan las finales en Ludos Basketball

    Jaime Heilbron
    Los Legends de la Academia Hebrea (izq.) en la sub-14 y los Titans del Instituto Alberto Einstein (der.) en la sub-18 se coronaron campeones de Ludos. Cortesía: Ludos Basketball / Luigi Mendoza y Alam Espinosa

    Este domingo culminó la temporada en Ludos Basketball con la disputa de los partidos por el campeonato de las categorías sub-14 y sub-18. Ambas finales se celebraron en el Nike Arena de COS Sports Plaza.

    Sub-14: Legends vengan revés en ronda regular para quedarse con el trofeo

    La primera final de la tarde fue la reedición de un duelo de la temporada regular entre los Legends de la Academia Hebrea y los Warriors del Centro Chino Panameño. En la temporada regular, los Warriors salieron vencedores por 68-55, con una actuación magistral de Andrés Mock, quien aportó 21 puntos.

    Los Legends de la Academia Hebrea vencieron a los Warriors del Centro Chino Panameño en la final Sub-14. Cortesía: Ludos Basketball / Luigi Mendoza y Alam Espinosa

    Los Legends, sin embargo, entraron al duelo del domingo decididos a cambiar la historia, y así fue. La Academia Hebrea se llevó el triunfo y el título por 62-48. La clave principal del triunfo fue la contención de Mock —elegido Jugador Más Valioso de la temporada— mediante una marca personal. El fruto del trabajo fue limitarlo a 12 puntos, nueve menos que en el duelo anterior.

    Los Legends de la Academia Hebrea vencieron a los Warriors del Centro Chino Panameño en la final Sub-14. Cortesía: Ludos Basketball / Luigi Mendoza y Alam Espinosa

    La ofensiva de la Academia Hebrea también presentó variantes, impulsándose en el trabajo de Henry Ashkenazi, quien anotó 22 puntos, y de Jaim Eshkenazi, elegido Jugador Más Valioso de la final. Eshkenazi no solo aportó 19 puntos, sino que también fue clave con 10 rebotes y cuatro asistencias.

    Los Legends de la Academia Hebrea vencieron a los Warriors del Centro Chino Panameño en la final Sub-14. Cortesía: Ludos Basketball / Luigi Mendoza y Alam Espinosa

    Este triunfo fue la cumbre de un proceso de arduo trabajo y sacrificio que inició en septiembre.

    Sub-18: Titans coronan temporada perfecta con victoria sobre Dragons

    La segunda final fue por la categoría sub-18 entre los invictos Titans del Instituto Alberto Einstein y los Balboa Dragons. Los Titans cerraron la temporada de manera perfecta, venciendo por 57-41.

    Los Titans del Instituto Alberto Einstein cerraron la temporada de forma invicta, venciendo a los Balboa Dragons en la final sub-18. Cortesía: Ludos Basketball / Luigi Mendoza y Alam Espinosa

    Los Dragons, con un ataque balanceado liderado por los nueve puntos de Alberto Mock, batallaron dignamente a lo largo del partido. A falta de tres minutos, estaban a tan solo tres puntos de los Titans.

    Los Titans del Instituto Alberto Einstein cerraron la temporada de forma invicta, venciendo a los Balboa Dragons en la final sub-18. Cortesía: Ludos Basketball / Luigi Mendoza y Alam Espinosa

    El poderío del Instituto Alberto Einstein, sin embargo, fue demasiado para la defensa de los Dragons, que eventualmente sucumbieron a la presión. Los 20 puntos de Eli Kraselnick y los 17 de Soly Setton, ambos graduandos, fueron fundamentales para que los Titans capturaran el campeonato de forma invicta.

    Los Titans del Instituto Alberto Einstein cerraron la temporada de forma invicta, venciendo a los Balboa Dragons en la final sub-18. Cortesía: Ludos Basketball / Luigi Mendoza y Alam Espinosa

    Con el triunfo, el IAE cerró una temporada de ensueño, con una marca final de ocho victorias sin conocer la derrota.

    Premios Individuales

    Sub-14

    • MVP de la temporada: Andrés Mock, Centro Chino Panameño

    • Jugador Defensivo del Año: Diego Tamayo, El Colegio de Panamá

    • MVP de la final: Jaim Eshkenazi, Academia Hebrea

    Sub-18

    • MVP de la temporada: Roberto Portillo, Colegio Javier

    • Jugador Defensivo del Año: Ramses Byer, Oxford International School

    • Mayor Anotador: Salomón Attie, Academia Hebrea

    • MVP de la final: Eli Kraselnick

