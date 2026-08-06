Leo Messi lidera con un doblete la goleada del Inter Miami en la Leagues Cup

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Lionel Messi lideró con un doblete y una asistencia la victoria por 4-2 del Inter Miami contra el Atlético de San Luis este miércoles en el estreno de ambos equipos en la Leagues Cup, en un partido que marcó el regreso del astro argentino a la titularidad tras el Mundial de 2026.

El conjunto mexicano se adelantó a los cinco minutos del pitido inicial, pero a partir de ahí el encuentro se le hizo cuesta arriba.

El Inter Miami anotó cuatro goles en la primera mitad -y otro anulado por fuera de juego- para sumar los primeros tres puntos en esta competición que enfrenta a los equipos de la Major League Soccer (MLS) con los de la Liga MX.

NOAH 🤝 LEO. Vamossss 🩷 pic.twitter.com/n7L06nmqbQ — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 6, 2026

Messi igualó el partido a los diez minutos con un remate dentro del área llegando desde atrás, amplió la ventaja culminando una combinación preciosa entre él, Yannick Bright y Noah Allen, y puso en la cabeza de Micael un saque de esquina que subió el cuarto tanto al marcador.

SI CAPITÁN! Messi x2 😎💪 pic.twitter.com/ssqChmttZL — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 6, 2026

Antes, Telasco Segovia anotó el 2-1 a pase de un Allen que recordó al mejor Jordi Alba, con tres asistencias.

Fueron los primeros minutos de Messi como titular desde la final del Mundial, después de que jugara más de media hora como suplente en el empate del Inter Miami contra el Columbus Crew el pasado fin de semana.

San Luis recorta antes del parón por tormenta

El San Luís salió mucho más aguerrido en la reanudación. Acortó distancias con un golazo desde fuera del área de Rafa Llorente y gozó de varias llegadas antes de que el árbitro detuviera el partido por una alerta de tormenta.

El parón fue un alivio para un Inter Miami que estaba siendo superado, y aunque siguió parapetado atrás cuando se reinició el juego, no cedió grandes ocasiones.

El equipo de Miami se enfrentará el sábado al Monterrey y el miércoles de la próxima semana al Leon, en un formato en el que cada equipo juega tres partidos contra conjuntos de la liga rival. Todos los puntos sumados irán a una tabla de clasificación general, en la que los cuatro mejores conjuntos de cada liga avanzan a los cuartos de final.

La Leagues Cup guarda un significado especial para el Inter Miami, que levantó este trofeo en 2023, el primero de su historia, pocas semanas después del fichaje de Messi. El año pasado alcanzó la final, pero cayó 3-0 contra el Seattle Sounders.

El Atlético de San Luis visitará al Nashville el domingo y al Orlando City, de Antoine Griezmann, el próximo miércoles.

Ficha técnica:

4. Inter Miami: Rocco Ríos Novo; Ian Fray, Fricio Caicedo (Facundo Mura, m.59), Micael, Noah Allen (Sergio Reguilón, m.83); Rodrigo De Paul (David Ruiz, m.66), Casemiro, Yannick Bright; Lionel Messi, Daniel Pinter (Matteo Silveti, m.59) (David Ayala, m.83) y Telasco Segovia.

Entrenador: Guillermo Hoyos.

2. Atlético de San Luis: Andrés Sánchez; Benjamín Galindo (Anderson Duarte, m.74), Miguel García, Eduardo Águila; Román Torres Acosta, Óscar Macías, Sebastián Salles-Lamonge, Lucas Esteves (Aldo Cruz, m.63); David Rodríguez (Ronaldo Nájera, m.67), Felipe Mora (Leonardo Flores,m.74), Rafa Llorente (Sebastián Pérez, m.74).

Entrenador: Raúl Chabrand.

Goles: 0-1, m.4: David Rodriguez; 1-1, m.11: Lionel Messi; 2-1, m.29: Telasco Segovia; 3-1, m.44: Lionel Messi; 4-1, m.45+7: Micael; 4-2, m.51: Rafa Llorente.

Árbitro: Said Martínez, de Honduras. Amonestó a Ian Fray, del Inter Miami.

Incidencias: partido de la Leagues Cup jugado en el Nu Stadium de Miami (Florida).