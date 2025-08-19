Panamá, 19 de agosto del 2025

    FÚTBOL

    Leon Bailey refuerza al Roma

    EFE
    Leon Bailey refuerza al Roma
    Leon Bailey ha llegado a Italia para fichar por la AS Roma. Imagen tomada de X

    El jamaicano Leon Bailey llegó este martes a Italia, procedente del Aston Villa, para completar su cesión por el Roma, en una operación que conllevará una obligación de compra por el club ‘giallorosso’ la próxima campaña.

    El extremo, de 28 años, se someterá a los exámenes médicos esta misma tarde y firmará como nuevo jugador ‘giallorosso’ por la próxima temporada en calidad de cedido, aunque con una obligación de fichaje a partir de la próxima.

    La operación se cerró por dos millones de euros por la cesión y alrededor de 23 por el fichaje el año próximo, desvelaron medios italianos.

    Cerca de una treintena de aficionados del combinado romanista recibió en el aeropuerto de Ciampino al jugador, que firmó varios autógrafos y posó delante de todos ellos para el fotógrafo del club.

    Jugador del Aston Villa las últimas 4 campañas, goleador incluso en Liga de Campeones con un tanto al Brujas en octavos de final, reforzará la ofensiva de un Roma que, además, trabaja en la incorporación del inglés Jadon Sancho, propiedad del Manchester United.

    Antes de jugar en el Villa, el jamaicano militó en el Genk belga (2015-2017) y el Bayer Leverkusen alemán (2017-2021).

    EFE

    Agencia de noticias


