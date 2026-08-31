Leonardo Bernal, el panameño que se acerca a su debut con los Cardinales de San Luis

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El receptor fue llamado al equipo grande está a un paso de convertirse en el panameño número 83 en debutar en Grandes Ligas.

Los Cardenales de San Luis volvieron a mirar hacia el futuro y en ese horizonte aparece un nombre panameño que ya empieza a escribir su propia historia en el béisbol de Grandes Ligas: Leonardo Bernal.

Leo Bernal aparece por tercer partido consecutivo en el lineup panameño. Cortesía

El receptor coclesano fue llamado al equipo grande, un movimiento que lo coloca a las puertas de convertirse en el panameño número 83 en debutar oficialmente en el Big Show.

La decisión de los Cardenales llega en la antesala de una exigente serie de tres juegos frente a los Dodgers de Los Ángeles en el Dodger Stadium, a partir del martes 1 de septiembre.

🚨CALL-UP🚨 Leo Bernal has been called up to the Majors and will debut Tuesday in Los Angeles.



In 101 games at AAA this season Leo is hitting:



278/.363/.468 (.831 OPS)

16 HR | 19 2B | 2 3B

77 RBI | 67 R | 51 BB

104 H in 374 AB



Career-best marks in AVG, OBP, SLG, OPS, HR and… — Cardinals Talk (@theredbird_way) August 31, 2026

Defensa y el poder

Firmado en 2022, Bernal ha escalado rápidamente dentro del sistema de Ligas Menores, destacándose como uno de los receptores jóvenes más completos de la organización. Su reputación se ha construido sobre una defensa sólida, un brazo preciso y una madurez poco común detrás del plato.

For your viewing pleasure, here's every single time 2025 Gold Glover Leonardo Bernal threw out a runner. pic.twitter.com/XwtFSiIpbo — Springfield Cardinals (@Sgf_Cardinals) January 22, 2026

En 2025, su progresión fue reconocida con el “Guante de Oro de las Ligas Menores”, un premio que confirmó su impacto defensivo.

Pero su evolución no se limita a la defensa. Con el madero, Bernal ha mostrado una proyección ofensiva interesante, con promedio de bateo de .278, acompañado de 16 jonrones, 77 carreras impulsadas, en la sucursal Triple A.

En el acumulado de su paso por Ligas Menores, también registra .257 de promedio, 55 cuadrangulares y 306 remolcadas.

Otros istmeños que han debutado con los Cardenales son Edmundo Sosa en 2018 e Iván Herrera en 2022.

The #STLCards are calling up C Leo Bernal, per MLB Pipeline



The 22-year-old is the club's no. 5 prospect, according to Baseball America



He is slashing .278/.363/.468 (.831 OPS) in 101 AAA games this season pic.twitter.com/ly2VZ87kNI — STL Sports Central (@STLSprtsCntrl) August 31, 2026

Panamá suma a su historia

De concretarse su debut, Bernal se sumará a una extensa lista de peloteros panameños que han alcanzado las Grandes Ligas, un camino iniciado por Humberto Robinson en 1955 con los entonces Bravos de Milwaukee.

A este legado en las Mayores también se suman diez peloteros panameños que vieron acción en las Ligas Negras, entre ellos Víctor Greenidge, Ule Mahoney, Gil Garrido, Archie Brathwaite, Vic Barnett, Frank Austin, Gerald Thorne, Clyde Parris, León Kellman y Alex Colthirst, ampliando la huella histórica del país en el béisbol profesional.