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    Leonardo Bernal, el panameño que se acerca a su debut con los Cardinales de San Luis

    El receptor fue llamado al equipo grande está a un paso de convertirse en el panameño número 83 en debutar en Grandes Ligas.

    Humberto Cornejo
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    Leonardo Bernal, el panameño que se acerca a su debut con los Cardinales de San Luis
    Leonardo Bernal con la selección de Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol. Foto: Cortesía/Fedebeis

    Los Cardenales de San Luis volvieron a mirar hacia el futuro y en ese horizonte aparece un nombre panameño que ya empieza a escribir su propia historia en el béisbol de Grandes Ligas: Leonardo Bernal.

    Leonardo Bernal, el panameño que se acerca a su debut con los Cardinales de San Luis
    Leo Bernal aparece por tercer partido consecutivo en el lineup panameño. Cortesía

    El receptor coclesano fue llamado al equipo grande, un movimiento que lo coloca a las puertas de convertirse en el panameño número 83 en debutar oficialmente en el Big Show.

    La decisión de los Cardenales llega en la antesala de una exigente serie de tres juegos frente a los Dodgers de Los Ángeles en el Dodger Stadium, a partir del martes 1 de septiembre.

    Defensa y el poder

    Firmado en 2022, Bernal ha escalado rápidamente dentro del sistema de Ligas Menores, destacándose como uno de los receptores jóvenes más completos de la organización. Su reputación se ha construido sobre una defensa sólida, un brazo preciso y una madurez poco común detrás del plato.

    En 2025, su progresión fue reconocida con el “Guante de Oro de las Ligas Menores”, un premio que confirmó su impacto defensivo.

    Pero su evolución no se limita a la defensa. Con el madero, Bernal ha mostrado una proyección ofensiva interesante, con promedio de bateo de .278, acompañado de 16 jonrones, 77 carreras impulsadas, en la sucursal Triple A.

    En el acumulado de su paso por Ligas Menores, también registra .257 de promedio, 55 cuadrangulares y 306 remolcadas.

    Otros istmeños que han debutado con los Cardenales son Edmundo Sosa en 2018 e Iván Herrera en 2022.

    Panamá suma a su historia

    De concretarse su debut, Bernal se sumará a una extensa lista de peloteros panameños que han alcanzado las Grandes Ligas, un camino iniciado por Humberto Robinson en 1955 con los entonces Bravos de Milwaukee.

    A este legado en las Mayores también se suman diez peloteros panameños que vieron acción en las Ligas Negras, entre ellos Víctor Greenidge, Ule Mahoney, Gil Garrido, Archie Brathwaite, Vic Barnett, Frank Austin, Gerald Thorne, Clyde Parris, León Kellman y Alex Colthirst, ampliando la huella histórica del país en el béisbol profesional.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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