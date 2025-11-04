Panamá, 04 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Béisbol

    Leonardo Bernal es galardonado con el guante de oro como receptor

    Humberto Cornejo
    Leonardo Bernal es galardonado con el guante de oro como receptor
    Leonado Bernal durante un entrenamiento con la selección de Panamá. Foto: Cortesía/Fedebeis

    El receptor panameño Leonardo Bernal fue reconocido con el Guante de Oro de las Ligas Menores, consolidándose como uno de los mejores jóvenes detrás del plato.

    Bernal, oriundo de Coclé y actual prospecto número 92 de los Cardenales de San Luis, completó una destacada temporada 2025 en la categoría Doble A, donde bateó para .247, con 13 jonrones y 70 carreras empujadas. En su trayectoria dentro del sistema de ligas menores, el pelotero de 21 años acumula 39 cuadrangulares y 229 impulsadas en 384 partidos.

    El premio reconoce su sobresaliente desempeño defensivo. Según el reporte oficial de MLB, “este año le toca brillar a Bernal, el receptor ambidiestro que se perfila como el futuro de los Cardinals. Bernal viene de jugar como receptor esta temporada, consolidando sus avances previos en bloqueo, recepción de lanzamientos y afianziéndose como uno de los mejores lanzadores de las ligas menores. Ha atrapado 27 de 69 intentos de robo, un excelente 39% de efectividad, el segundo mejor registro entre los receptores de Doble A”.

    El panameño comparte la distinción con otros jóvenes talentos premiados en sus respectivas posiciones, entre ellos Tre’ Morgan (1B), Kyle DeBarge (2B), Pedro Ramírez (3B), Konnor Griffin (SS), Luis Lara, Druw Jones y Homer Bush Jr. (OF), además de Robby Snelling (P).

    Actualmente, Bernal se encuentra entrenando con la selección nacional de Panamá, que se prepara para disputar la próxima edición de la Copa América de Béisbol, donde buscará extender su gran momento deportivo y seguir demostrando su valor como una de las promesas más firmes del béisbol panameño.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Estas son las delegaciones y bandas independientes que desfilarán este 3 de noviembre en la ruta 1 y 2. Leer más
    • Cervecería Nacional anuncia la reducción de personal por ‘caída de ventas y aumento de impuestos’. Leer más
    • Aprehenden a funcionario de la CSS por presuntamente solicitar pagos irregulares a una empresa en Chiriquí. Leer más
    • Contraloría ordena secuestro de bienes por $285 mil al exalcalde de San Miguelito por presuntas irregularidades. Leer más
    • Corte Suprema de Justicia rechaza recurso que cuestionaba detenciones durante las protestas en Bocas del Toro. Leer más
    • El puente de Las Américas vuelve a brillar: encienden su nueva iluminación por las fiestas patrias. Leer más
    • Comienza el vaciado de concreto en la imponente Torre Este del Cuarto Puente. Leer más