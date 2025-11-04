Leonardo Bernal es galardonado con el guante de oro como receptor

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El receptor panameño Leonardo Bernal fue reconocido con el Guante de Oro de las Ligas Menores, consolidándose como uno de los mejores jóvenes detrás del plato.

Bernal, oriundo de Coclé y actual prospecto número 92 de los Cardenales de San Luis, completó una destacada temporada 2025 en la categoría Doble A, donde bateó para .247, con 13 jonrones y 70 carreras empujadas. En su trayectoria dentro del sistema de ligas menores, el pelotero de 21 años acumula 39 cuadrangulares y 229 impulsadas en 384 partidos.

Some jaw-dropping defensive studs on this list 👀



Here are the 2025 Minor League Gold Glove Award winners: https://t.co/B1T1JkvfL6 pic.twitter.com/OVruX05L2f — Minor League Baseball (@MiLB) November 3, 2025

El premio reconoce su sobresaliente desempeño defensivo. Según el reporte oficial de MLB, “este año le toca brillar a Bernal, el receptor ambidiestro que se perfila como el futuro de los Cardinals. Bernal viene de jugar como receptor esta temporada, consolidando sus avances previos en bloqueo, recepción de lanzamientos y afianziéndose como uno de los mejores lanzadores de las ligas menores. Ha atrapado 27 de 69 intentos de robo, un excelente 39% de efectividad, el segundo mejor registro entre los receptores de Doble A”.

Congratulations to C Leonardo Bernal (AA) who was named a 2025 Minor League Gold Glove Award winner!



Bernal, 21, handled 890 total chances, recorded 839 putouts and 41 assists in 87 games (747.1 innings) behind the plate for Springfield.



Among the 49 catchers with at least 600… pic.twitter.com/hPbcztfvQm — Cardinals Player Development (@CardsPlayerDev) November 3, 2025

El panameño comparte la distinción con otros jóvenes talentos premiados en sus respectivas posiciones, entre ellos Tre’ Morgan (1B), Kyle DeBarge (2B), Pedro Ramírez (3B), Konnor Griffin (SS), Luis Lara, Druw Jones y Homer Bush Jr. (OF), además de Robby Snelling (P).

Best backstop, period.



Congratulations to Springfield Cardinals catcher Leonardo Bernal who tonight was awarded the Minor League Gold Glove at catcher. He's just the second player in franchise history to win this honor (Victor Scott II - 2023) and the first catcher. pic.twitter.com/jxRBemwtac — Springfield Cardinals (@Sgf_Cardinals) November 3, 2025

Actualmente, Bernal se encuentra entrenando con la selección nacional de Panamá, que se prepara para disputar la próxima edición de la Copa América de Béisbol, donde buscará extender su gran momento deportivo y seguir demostrando su valor como una de las promesas más firmes del béisbol panameño.