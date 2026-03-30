Panamá, 30 de marzo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Béisbol

    Leonardo Jiménez inicia un nuevo capítulo en las Grandes Ligas

    El santeño fue cambiado a los Marlins de Miami procedente de los Azulejos de Toronto.

    Humberto Cornejo
    Leonardo Jiménez inicia un nuevo capítulo en las Grandes Ligas
    Leonardo Jiménez vio acción en dos temporadas con los Azulejos. Foto: Tomada de @BlueJays

    El panameño Leonardo Jiménez inicia un nuevo capítulo en las Grandes Ligas luego de concretarse su traspaso a los Marlins de Miami, tras haber sido colocado en asignación por los Azulejos de Toronto.

    De acuerdo con información confirmada por MLB, el movimiento se realizó a cambio del también jugador de cuadro Dub Gleed y 250 mil dólares provenientes del fondo de bonificaciones internacionales.

    Jiménez, de 24 años, vio acción durante partes de las temporadas 2024 y 2025 con Toronto, acumulando un OPS de .635, con cinco jonrones en 81 juegos. Su salida del conjunto canadiense se dio luego de ser colocado en asignación a inicios de semana, en un contexto donde ya no contaba con opciones para ser enviado a Ligas Menores.

    El infielder panameño llegó a ser considerado uno de los principales prospectos de los Azulejos, ubicándose como el número cinco de la organización según MLB Pipeline previo a la campaña 2024, lo que reflejaba su proyección dentro del sistema.

    Su llegada a Miami se da en un momento en el que el equipo enfrenta varias ausencias por lesión, incluyendo a Kyle Stowers, Christopher Morel, Máximo Acosta y Esteury Ruiz, lo que podría abrirle una oportunidad de inmediato en el roster.

    No obstante, los Marlins cuentan actualmente con su plantilla completa de 40 jugadores, por lo que deberán realizar un movimiento adicional para oficializar la incorporación del pelotero istmeño.

    Jiménez, oriundo de la provincia de Los Santos, también viene de representar a Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol, donde enfrentó a Canadá, Colombia, Cuba y Puerto Rico.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Diputados y Mayer Mizrachi aterrizan en el portaaviones USS Nimitz y conocen su operación. Leer más
    • Campeona panameña expone su título mundial ante la venezolana Fernández este sábado en Managua. Leer más
    • Pago del PASE-U 2026 sigue en validación: el Ifarhu informa sobre el proceso. Leer más
    • Panameña Nataly Delgado impone su clase y retiene título interino AMB supermosca. Leer más
    • Subir tasa a pasajeros en tránsito sacaría a Panamá del mapa de las aerolíneas y frenaría el turismo. Leer más
    • El portaaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley llegan a la bahía de Panamá. Leer más
    • Doce años, 26 mil piezas y una promesa: el Marta podría abrir en diciembre. Leer más