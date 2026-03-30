NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El santeño fue cambiado a los Marlins de Miami procedente de los Azulejos de Toronto.

El panameño Leonardo Jiménez inicia un nuevo capítulo en las Grandes Ligas luego de concretarse su traspaso a los Marlins de Miami, tras haber sido colocado en asignación por los Azulejos de Toronto.

De acuerdo con información confirmada por MLB, el movimiento se realizó a cambio del también jugador de cuadro Dub Gleed y 250 mil dólares provenientes del fondo de bonificaciones internacionales.

Welcome to South Florida, Leo! 🌴 pic.twitter.com/GC8EUXR46y — Miami Marlins (@Marlins) March 30, 2026

Jiménez, de 24 años, vio acción durante partes de las temporadas 2024 y 2025 con Toronto, acumulando un OPS de .635, con cinco jonrones en 81 juegos. Su salida del conjunto canadiense se dio luego de ser colocado en asignación a inicios de semana, en un contexto donde ya no contaba con opciones para ser enviado a Ligas Menores.

El infielder panameño llegó a ser considerado uno de los principales prospectos de los Azulejos, ubicándose como el número cinco de la organización según MLB Pipeline previo a la campaña 2024, lo que reflejaba su proyección dentro del sistema.

We’ve made the following roster moves: pic.twitter.com/G9UM120xSA — Miami Marlins (@Marlins) March 30, 2026

Su llegada a Miami se da en un momento en el que el equipo enfrenta varias ausencias por lesión, incluyendo a Kyle Stowers, Christopher Morel, Máximo Acosta y Esteury Ruiz, lo que podría abrirle una oportunidad de inmediato en el roster.

What a play by Leo Jimenez and Vladdy! 😯



(via @Sportsnet)pic.twitter.com/yXmwpvrPBn — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) July 23, 2025

No obstante, los Marlins cuentan actualmente con su plantilla completa de 40 jugadores, por lo que deberán realizar un movimiento adicional para oficializar la incorporación del pelotero istmeño.

Jiménez, oriundo de la provincia de Los Santos, también viene de representar a Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol, donde enfrentó a Canadá, Colombia, Cuba y Puerto Rico.

Leo Jimenez is a 24-year-old 2B and SS. Limited to just 44 total games last year. 63 MLB games in 2024; .229/.329/.358. Was once graded Toronto’s #5 prospect.



For-average bat with plus defensive tools up the middle. A 40-man spot will need to be cleared for him.#Marlins pic.twitter.com/wbAHIYHIVg — Fish On First Prospects (@FOFProspects) March 29, 2026