Leonardo Jiménez regresa a las Grandes Ligas con los Azulejos de Toronto

El panameño Leonardo Jiménez está de vuelta en las Grandes Ligas, luego de que los Azulejos de Toronto lo colocaran en el lineup para el partido de este martes contra los Yankees de Nueva York.

El santeño, de 24 años, fue llamado de la sucursal triple A de la organización. En esta categoría, tenía un promedio de .271, con una empujada y 10 anotadas en 15 partidos.

ROSTER MOVES:



🔹 INF Leo Jiménez recalled from Triple-A and will be active today



🔹 OF Jonatan Clase optioned to Triple-A pic.twitter.com/x4vLu4l4sl