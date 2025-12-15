Panamá, 15 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Contratación

    Leonardo Pipino es el nuevo director de Tauro en la Liga PROM

    Humberto Cornejo
    Leonardo Pipino es el nuevo director de Tauro en la Liga PROM
    Leonardo Pipino observa el calentamiento de los jugadores antes del partido entre las selecciones de Panamá y República Dominicana. LP/Isaac Ortega

    El técnico argentino Leonardo Pipino fue anunciado oficialmente como el nuevo director técnico del Tauro FC en la Liga PROM, la segunda división del fútbol panameño, en una apuesta clara del club por un perfil formador y con amplia experiencia en el desarrollo de talentos jóvenes.

    +info

    Scottie Scheffler, mejor jugador del año en el PGA TourAlcaraz, premiado por el mejor punto del año con un globo entre las piernas en Montecarlo Siete defensores panameños están en acción en el fútbol europeoSenadora del partido de Milei denuncia a presidente de la AFA ante Conmebol por corrupciónEl técnico del St Johnstone confía en el regreso de Víctor GriffithFlorentino Pérez: ‘La situación gravísima del caso Negreira merece justicia’

    El anuncio fue realizado por la institución taurina a través de sus redes sociales, donde se destacó el recorrido y el impacto de Pipino en las categorías menores del país.

    “Leonardo Pipino, con sello mundialista, toma oficialmente las riendas de nuestro equipo en Liga PROM”, publicó el club, resaltando su reciente participación en el Mundial Sub-17 Catar 2025.

    Pipino es ampliamente reconocido en el entorno futbolístico nacional por su trabajo en procesos de selecciones juveniles, donde ha dirigido las categorías Sub-17, Sub-20 y Sub-23, consolidándose como uno de los entrenadores más vinculados a la formación de futbolistas.

    Leonardo Pipino es el nuevo director de Tauro en la Liga PROM
    Leonardo Pipino da indicaciones durante la práctica. Foto: Isaac Ortega.

    Desde Tauro también se subrayó su legado en el balompié panameño, especialmente en el trabajo con las nuevas generaciones.

    “Pipino no es solo un entrenador, es un formador que ha dejado su huella en el fútbol panameño, llevando a nuestras selecciones a la élite mundial”, señaló el comunicado oficial.

    A nivel de clubes, el estratega cuenta con experiencia en equipos del plano local como San Francisco FC, Club Atlético Independiente (CAI), Universitario y Umecit.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Naviferias 2025: el IMA anuncia horarios y lugares del 15 al 19 de diciembre. Leer más
    • Reprogramación de pagos del Ifarhu 2025: quiénes cobran este lunes 15 de diciembre. Leer más
    • CSS anuncia pago de pensiones y bonos especiales a jubilados el 19 de diciembre. Leer más
    • Emiten alerta epidemiológica por aumento de influenza A en la región. Leer más
    • Gobierno anuncia acuerdo sobre salario mínimo: así quedarán algunas tasas por regiones. Leer más
    • Del poder a los tribunales: los casos que cercan a altos funcionarios del gobierno de Cortizo. Leer más
    • El rol de Ramón Carretero en el envío de petróleo venezolano a Cuba. Leer más