Leonardo Pipino es el nuevo director de Tauro en la Liga PROM

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El técnico argentino Leonardo Pipino fue anunciado oficialmente como el nuevo director técnico del Tauro FC en la Liga PROM, la segunda división del fútbol panameño, en una apuesta clara del club por un perfil formador y con amplia experiencia en el desarrollo de talentos jóvenes.

El anuncio fue realizado por la institución taurina a través de sus redes sociales, donde se destacó el recorrido y el impacto de Pipino en las categorías menores del país.

“Leonardo Pipino, con sello mundialista, toma oficialmente las riendas de nuestro equipo en Liga PROM”, publicó el club, resaltando su reciente participación en el Mundial Sub-17 Catar 2025.

Pipino es ampliamente reconocido en el entorno futbolístico nacional por su trabajo en procesos de selecciones juveniles, donde ha dirigido las categorías Sub-17, Sub-20 y Sub-23, consolidándose como uno de los entrenadores más vinculados a la formación de futbolistas.

Leonardo Pipino da indicaciones durante la práctica. Foto: Isaac Ortega.

Desde Tauro también se subrayó su legado en el balompié panameño, especialmente en el trabajo con las nuevas generaciones.

“Pipino no es solo un entrenador, es un formador que ha dejado su huella en el fútbol panameño, llevando a nuestras selecciones a la élite mundial”, señaló el comunicado oficial.

A nivel de clubes, el estratega cuenta con experiencia en equipos del plano local como San Francisco FC, Club Atlético Independiente (CAI), Universitario y Umecit.