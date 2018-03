Otra lesión de Bumgarner aflige a los Gigantes

Los Gigantes recibieron el golpe en el último juego de exhibición en Arizona, con las maletas listas para el viaje a San Francisco.

Todo ese entusiasmo que enardece a un equipo al acercarse el arranque de la campaña quedó helado cuando el as Madison Bumgarner sufrió la fractura del dedo meñique de la mano izquierda al ser impactado por un batazo de Whit Merrifield de los Reales de Kansas City.

Madison Bumgarner was scheduled to start Giants' Opening Day. Then this happened.