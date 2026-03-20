Panamá, 20 de marzo del 2026

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    Fútbol

    Lesión de Cristiano es leve y no pone en riesgo su participación en el Mundial

    El atacante, de 41 años, no juega desde febrero tras lesionarse al servicio de su club, el Al Nassr saudí.

    EFE
    Lesión de Cristiano es leve y no pone en riesgo su participación en el Mundial
    Cristiano Ronaldo durante un partido con Portugal. EFE

    El seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, aseguró este viernes que Cristiano Ronaldo sufre una lesión muscular “leve” que no pondrá en riesgo su participación en el Mundial de 2026.

    Martínez realizó estas declaraciones en una rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol en Oeiras (área metropolitana de Lisboa), tras anunciar a los 27 convocados para los partidos amistosos contra México y Estados Unidos, entre los que no estará el madeirense.

    Lesión de Cristiano es leve y no pone en riesgo su participación en el Mundial
    Cristiano Ronaldo ha disputado cinco Copas del Mundo. EFE

    “No está en riesgo (el Mundial). Es una lesión leve. Es una lesión muscular, es una lesión que creemos que para poder volver (necesitará) una o dos semanas. No es un periodo muy largo. Creo que todo lo que Cristiano hizo físicamente durante esta época muestra que está en un momento óptimo”, afirmó el técnico.

    Cristiano, de 41 años, no juega desde febrero tras lesionarse al servicio de su club, el Al Nassr saudí.

    EFE

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