Yankees pierden a José Caballero para el duelo ante Baltimore por molestias en la mano

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El panameño viajará a Nueva York para realizarse una resonancia magnética luego del partido de hoy.

El pelotero panameño José Caballero, quien atraviesa un buen momento ofensivo, no formará parte de la alineación de New York Yankees para el juego de esta noche contra los Baltimore Orioles.

La decisión responde a una lesión sufrida por Caballero durante la parte final de la derrota de los Yankees 4-3 contra los Milwaukee Brewers ayer.

“Caballero se lastimó el dedo medio de la mano derecha al lanzarse de vuelta a la primera base en la novena entrada ayer”, indicó Greg Joyce, del New York Post.

El panameño regresará a Nueva York luego del partido de hoy, donde se reunirá mañana por la mañana con el equipo médico de los Yankees, incluyendo a un especialista en manos.

Según el tabloide neoyorquino, aunque no creen que exista una fractura, “Chema” igualmente se realizará una resonancia magnética para determinar la gravedad de la lesión.

El mánager Aaron Boone se refirió a la lesión de Caballero previo al inicio del partido de hoy: “El que conoce a ”Cabby" sabe que es de los tipos más rudos que hay".

Aaron Boone joins @M_Marakovits to address his level of concern with Jose Caballero's finger injury. pic.twitter.com/IqsNSWseT1 — YES Network (@YESNetwork) May 11, 2026

Boone indicó que Caballero tuvo muchas complicaciones para lanzar hoy, por lo que se tomó la decisión de que no jugara. Sin embargo, aseguró que no tuvo mayores problemas a la hora de batear, manteniendo la esperanza de que no se trate de una lesión grave mientras esperan los resultados.

La molestia llega en un momento inoportuno para el pelotero santeño de 29 años. Ha participado en 40 juegos en lo que va de la temporada con los Yankees, registrando promedio de .259, 4 jonrones y 13 carreras empujadas. Además, se ubica entre los cuatro mejores de la liga en robos de base, con 13 en la campaña.