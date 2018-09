Tras lesiones, el panameño Allen Córdoba se prepara para la campaña 2019

La temporada de 2018 en el béisbol de las Grandes Ligas fue complicada para el panameño, el jugador de cuadro Allen Córdoba, quien pasa la página y se enfoca en estar listo para la campaña del próximo año.

Córdoba, quien debutó en las mayores en 2017 con los Padres de San Diego, se vio marginado del terreno por las lesiones y ahora trabaja en su recuperación.

"Un año (2018) un poco difícil para mí, pero bueno son circunstancias..., parte del juego; un accidente de carro que me mantuvo casi cinco meses de inactividad", afirmó Córdoba, quien recibió permiso para visitar a sus familiares en su natal Bocas del Toro.

En febrero pasado, Córdoba sufrió un accidente vehicular en Panamá, días antes de emprender el viaje a los campos de entrenamiento en Estados Unidos, pero la conmoción tuvo un efecto largo y la organización de los Padres decidió tratarlo con cuidado hasta que estuvieran seguros de una recuperación al 100%.

"Bueno, pude regresar. Un poco complicado fue mi regreso porque tenía casi cinco meses sin jugar, no tenía el ritmo de juego, pero poco a poco me estaba adaptando y bueno llegó esa lesión en la mano, la fractura en la mano (Izquierda) y no pude terminar el año como quería", afirmó el bocatoreño de 22 años de edad.

Córdoba reapareció en junio en la categoría Clase A avanzada, con el equipo de Lake Elsinore Storn, en donde vio acción en 45 partidos, en la Liga de California. Bateó para .206 con 2 cuadrangulares y 16 cerreras empujadas.

"El equipo tenía muchos planes con mingo, tenían pensado subirme con la expansión del roster; ya me lo había comunicado, que iba de regreso a Grandes ligas, pero bueno nuevamente tuve otra lesión; y ahora a prepararme fuerte para 2019", expresó Córdoba.

El jugador de cuadro, quien también fue utilizado por los Padres en 2017 en los jardines, adelantó que tiene previsto volver a la actividad a finales de noviembre en la Liga Mexicana del Pacífico con los Naranjeros de Hermosillo, si las negociaciones se concretan para seguir con su desarrollo como pelotero.

"Me dieron dos semanas de permiso para visitar a mi familia, porque todavía tengo que seguir con mi terapia, todavía tengo un yeso en la mano y viajo este martes a Arizona de nuevo, para seguir con el tratamiento", concluyó Córdoba.