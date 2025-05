Lewandowski: ‘Ha sido una temporada casi perfecta’

Robert Lewandowski, jugador del FC Barcelona, aseguró tras la victoria en San Mamés frente al Athletic Club (0-3) con dos goles suyos, que la temporada que ha concluido “ha sido casi perfecta” para el equipo azulgrana.

🎙️ ROBERT LEWANDOWSKI: “I'm very proud to be part of this team, of this Club, it's been something amazing and I'm trying to do my best not only with the goal but also with my attitude on and off the pitch because we have so many young players and we have to take care of them.” pic.twitter.com/ScDqUEVeJf