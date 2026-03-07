Lewandowski recibe el alta y vuelve ante el Athletic

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Robert Lewandowski recibió el alta médica y fue convocado por el Barcelona para enfrentar al Athletic en San Mamés tras recuperarse de una fractura en la órbita ocular.

El delantero Robert Lewandowski ha recibido el alta médica y ha entrado en la convocatoria del Barcelona para enfrentarse este sábado por la noche al Athletic Club en San Mamés en el partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports.

El internacional polaco se perdió el encuentro del pasado martes contra el Atlético de Madrid en la Copa del Rey a causa de un golpe sufrido durante el partido del pasado fin de semana contra el Villarreal, que le causó una fractura ósea en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo.

Asimismo, Lewandowski se ha ejercitado esta semana con una máscara protectora y el técnico Hansi Flick ya confirmó el viernes en rueda de prensa que estaría disponible.

🚨🇵🇱 Robert Lewandowski: “I will give myself about three months to decide what I want to do about my future”.



“Barcelona has everything we need, and my family and I feel very comfortable here”, told Sky. pic.twitter.com/clQcsF2f82 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 6, 2026

Las otras novedades son el regreso de Eric Garcia, baja por sanción ante el Atlético, y la presencia de los defensas del filial Xavi Espart y Álvaro Cortés para suplir las bajas de Alejandro Balde y Jules Kounde, que se unen a las ausencias de los también lesionados Frenkie de Jong, Andreas Christensen y Pablo Páez Gavira ‘Gavi’.

Así pues, la expedición azulgrana estará formada por los porteros Joan García, Szczesny y Kochen; los defensas Cancelo, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Eric, Cortés y Xavi Espart; los centrocampistas Pedri, Fermín, Casadó, Olmo, Bernal y Tommy Marqués; y los delanteros Ferran, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Roony y Rashford.