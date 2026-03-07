Panamá, 07 de marzo del 2026

    LALIGA

    Lewandowski recibe el alta y vuelve ante el Athletic

    Robert Lewandowski recibió el alta médica y fue convocado por el Barcelona para enfrentar al Athletic en San Mamés tras recuperarse de una fractura en la órbita ocular.

    EFE
    Robert Lewandowski recibió el alta médica para volver con el Barcelona esta tarde. EFE/EPA/MARTIN DIVISEK

    El delantero Robert Lewandowski ha recibido el alta médica y ha entrado en la convocatoria del Barcelona para enfrentarse este sábado por la noche al Athletic Club en San Mamés en el partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports.

    El internacional polaco se perdió el encuentro del pasado martes contra el Atlético de Madrid en la Copa del Rey a causa de un golpe sufrido durante el partido del pasado fin de semana contra el Villarreal, que le causó una fractura ósea en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo.

    Asimismo, Lewandowski se ha ejercitado esta semana con una máscara protectora y el técnico Hansi Flick ya confirmó el viernes en rueda de prensa que estaría disponible.

    Las otras novedades son el regreso de Eric Garcia, baja por sanción ante el Atlético, y la presencia de los defensas del filial Xavi Espart y Álvaro Cortés para suplir las bajas de Alejandro Balde y Jules Kounde, que se unen a las ausencias de los también lesionados Frenkie de Jong, Andreas Christensen y Pablo Páez Gavira ‘Gavi’.

    Así pues, la expedición azulgrana estará formada por los porteros Joan García, Szczesny y Kochen; los defensas Cancelo, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Eric, Cortés y Xavi Espart; los centrocampistas Pedri, Fermín, Casadó, Olmo, Bernal y Tommy Marqués; y los delanteros Ferran, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Roony y Rashford.

    EFE

    Agencia de noticias

