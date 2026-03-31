Lewandowski se queda sin Mundial tras gol en el 88

No habrá un tercer Mundial para Robert Lewandowski, goleador y leyenda de Polonia, derrotado este martes por Suecia (3-2) en la final de su repesca, con un gol definitivo de Victor Gyokeres en el minuto 88, para dejarlo fuera del torneo.
VIDEO OF ROBERT LEWANDOWSKI IN TEARS AFTER POLAND FAILED TO QUALIFY FOR THE WORLD CUP. HE WAS CRYING LIKE A LITTLE BABY💔😳pic.twitter.com/TH2ErcwsMe— LIVE GOALS (@FTLiveGoals) March 31, 2026
A sus 37 años, su despedida del Mundial fue en Catar 2022, con su último partido el 4 de diciembre de 2022 en la derrota 3-1 contra Francia, en el que marcó gol.
Y será el primer Mundial de Gyokeres, atacante del Arsenal y héroe de Suecia con cuatro goles, incluido el decisivo de la final.
Polonia empezó mejor, pero Suecia golpeó primero con un golazo de Anthony Elanga tras una gran jugada colectiva.
Det målet från Anthony Elanga! 💯💯— Svensk Fotboll (@svenskfotboll) March 31, 2026
🇸🇪1-0🇵🇱 pic.twitter.com/Mzj4Y4o7Ns
Polonia reaccionó y empató con un tanto de Zalewski, en un tramo en el que dominaba el partido con posesión y control.
El equipo de Lewandowski manejaba el juego, pero no concretaba sus ocasiones, mientras que Nordfelt sostenía a Suecia con grandes atajadas.
En el segundo tiempo, Swiderski empató 2-2 en el minuto 55, tras revisión del VAR, reflejando el dominio polaco.
Sweden 3-2 Poland (74’)— CUPID FC (@CUPID_FC) March 31, 2026
Goal: Viktor Gyökeres 🇸🇪
Assist: Anthony Elanga 🅰️
Status: Sweden are now 15 minutes away from the 2026 World Cup! ✈️🌍 pic.twitter.com/ktNv1HHOIN
Sin embargo, la falta de eficacia condenó a Polonia, y en una jugada decisiva, Gyokeres marcó tras un triple intento para sellar el 3-2.
Suecia regresa al Mundial tras su ausencia en Rusia, mientras que Lewandowski queda fuera en lo que podría ser su adiós definitivo.
TITO NO LO PUEDE CREER... Polonia cayó 3-2 ante Suecia y Robert Lewandowski será una de las estrellas que no estará presente en la Copa del Mundo.— SportsCenter (@SC_ESPN) March 31, 2026
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Ficha técnica:
3 - Suecia: Nordfeldt; Svensson, Lagerbielke, Starfelt, Lindelöf, Gudmundsson; Elanga (Bergvall, m.69), Ayari, Karlström (Zeneli, m.69), Nygren (Lundgren, m.81); Gyökeres.
2 - Polonia: Grabara; Bednarek, Wiśniewski, Kiwior; Cash (Grosicki, m.90), Zalewski, Zieliński, Szymański, Kamiński; Swiderski (Pietuszewski, m.63) y Lewandowski.
Gol: 1-0, m.19: Elanga. 1-1, m.32: Zalewski. 2-1, m.44: Lagerbielke. 2-2, m.55: Swiderski. 3-2, m.88: Gyokeres.
Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia). Amonestó a los polacos Kiwior (m. 43) y Pietuszewski (m. 64)y al sueco Kalström (m. 61).
Incidencias: partido final de la repesca para el Mundial 2026, disputado en el estadio Strawberry de Solna ante unos 50.000 espectadores.