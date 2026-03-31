Panamá, 31 de marzo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    COPA DEL MUNDO

    Lewandowski se queda sin Mundial tras gol en el 88

    Polonia cayó ante Suecia y Lewandowski se despide del Mundial, mientras Gyokeres firmó el gol decisivo para clasificar a su selección.

    EFE
    Lewandowski se queda sin Mundial tras gol en el 88
    Robert Lewandowski luego de que Polonia cayera 3-2 ante Suecia, despidiéndose así de la posibilidad de disputar la cita mundialista. EFE/EPA/Pontus Lundahl

    No habrá un tercer Mundial para Robert Lewandowski, goleador y leyenda de Polonia, derrotado este martes por Suecia (3-2) en la final de su repesca, con un gol definitivo de Victor Gyokeres en el minuto 88, para dejarlo fuera del torneo.

    A sus 37 años, su despedida del Mundial fue en Catar 2022, con su último partido el 4 de diciembre de 2022 en la derrota 3-1 contra Francia, en el que marcó gol.

    Y será el primer Mundial de Gyokeres, atacante del Arsenal y héroe de Suecia con cuatro goles, incluido el decisivo de la final.

    Polonia empezó mejor, pero Suecia golpeó primero con un golazo de Anthony Elanga tras una gran jugada colectiva.

    Polonia reaccionó y empató con un tanto de Zalewski, en un tramo en el que dominaba el partido con posesión y control.

    El equipo de Lewandowski manejaba el juego, pero no concretaba sus ocasiones, mientras que Nordfelt sostenía a Suecia con grandes atajadas.

    En el segundo tiempo, Swiderski empató 2-2 en el minuto 55, tras revisión del VAR, reflejando el dominio polaco.

    Sin embargo, la falta de eficacia condenó a Polonia, y en una jugada decisiva, Gyokeres marcó tras un triple intento para sellar el 3-2.

    Suecia regresa al Mundial tras su ausencia en Rusia, mientras que Lewandowski queda fuera en lo que podría ser su adiós definitivo.

    Ficha técnica:

    3 - Suecia: Nordfeldt; Svensson, Lagerbielke, Starfelt, Lindelöf, Gudmundsson; Elanga (Bergvall, m.69), Ayari, Karlström (Zeneli, m.69), Nygren (Lundgren, m.81); Gyökeres.

    2 - Polonia: Grabara; Bednarek, Wiśniewski, Kiwior; Cash (Grosicki, m.90), Zalewski, Zieliński, Szymański, Kamiński; Swiderski (Pietuszewski, m.63) y Lewandowski.

    Gol: 1-0, m.19: Elanga. 1-1, m.32: Zalewski. 2-1, m.44: Lagerbielke. 2-2, m.55: Swiderski. 3-2, m.88: Gyokeres.

    Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia). Amonestó a los polacos Kiwior (m. 43) y Pietuszewski (m. 64)y al sueco Kalström (m. 61).

    Incidencias: partido final de la repesca para el Mundial 2026, disputado en el estadio Strawberry de Solna ante unos 50.000 espectadores.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Diputados y Mayer Mizrachi aterrizan en el portaaviones USS Nimitz y conocen su operación. Leer más
    • Pago del PASE-U 2026 sigue en validación: el Ifarhu informa sobre el proceso. Leer más
    • Panameña Nataly Delgado impone su clase y retiene título interino AMB supermosca. Leer más
    • Casi $300 millones costará solucionar el tranque del Corredor Sur. Leer más
    • La concesión de Amador Marina sigue viva: la empresa presenta fianzas para dar continuidad a su contrato. Leer más
    • Campeona panameña expone su título mundial ante la venezolana Fernández este sábado en Managua. Leer más
    • Canal de Panamá: Espino de Marotta está en la carrera por la administración. Leer más