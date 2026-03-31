Lewandowski se queda sin Mundial tras gol en el 88

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Polonia cayó ante Suecia y Lewandowski se despide del Mundial, mientras Gyokeres firmó el gol decisivo para clasificar a su selección.

No habrá un tercer Mundial para Robert Lewandowski, goleador y leyenda de Polonia, derrotado este martes por Suecia (3-2) en la final de su repesca, con un gol definitivo de Victor Gyokeres en el minuto 88, para dejarlo fuera del torneo.

VIDEO OF ROBERT LEWANDOWSKI IN TEARS AFTER POLAND FAILED TO QUALIFY FOR THE WORLD CUP. HE WAS CRYING LIKE A LITTLE BABY💔😳pic.twitter.com/TH2ErcwsMe — LIVE GOALS (@FTLiveGoals) March 31, 2026

A sus 37 años, su despedida del Mundial fue en Catar 2022, con su último partido el 4 de diciembre de 2022 en la derrota 3-1 contra Francia, en el que marcó gol.

Y será el primer Mundial de Gyokeres, atacante del Arsenal y héroe de Suecia con cuatro goles, incluido el decisivo de la final.

Polonia empezó mejor, pero Suecia golpeó primero con un golazo de Anthony Elanga tras una gran jugada colectiva.

Det målet från Anthony Elanga! 💯💯



🇸🇪1-0🇵🇱 pic.twitter.com/Mzj4Y4o7Ns — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) March 31, 2026

Polonia reaccionó y empató con un tanto de Zalewski, en un tramo en el que dominaba el partido con posesión y control.

El equipo de Lewandowski manejaba el juego, pero no concretaba sus ocasiones, mientras que Nordfelt sostenía a Suecia con grandes atajadas.

En el segundo tiempo, Swiderski empató 2-2 en el minuto 55, tras revisión del VAR, reflejando el dominio polaco.

Sweden 3-2 Poland (74’)



Goal: Viktor Gyökeres 🇸🇪

Assist: Anthony Elanga 🅰️



Status: Sweden are now 15 minutes away from the 2026 World Cup! ✈️🌍 pic.twitter.com/ktNv1HHOIN — CUPID FC (@CUPID_FC) March 31, 2026

Sin embargo, la falta de eficacia condenó a Polonia, y en una jugada decisiva, Gyokeres marcó tras un triple intento para sellar el 3-2.

Suecia regresa al Mundial tras su ausencia en Rusia, mientras que Lewandowski queda fuera en lo que podría ser su adiós definitivo.

TITO NO LO PUEDE CREER... Polonia cayó 3-2 ante Suecia y Robert Lewandowski será una de las estrellas que no estará presente en la Copa del Mundo.



📺 Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/FjAZlfQ4Vv — SportsCenter (@SC_ESPN) March 31, 2026

Ficha técnica:

3 - Suecia: Nordfeldt; Svensson, Lagerbielke, Starfelt, Lindelöf, Gudmundsson; Elanga (Bergvall, m.69), Ayari, Karlström (Zeneli, m.69), Nygren (Lundgren, m.81); Gyökeres.

2 - Polonia: Grabara; Bednarek, Wiśniewski, Kiwior; Cash (Grosicki, m.90), Zalewski, Zieliński, Szymański, Kamiński; Swiderski (Pietuszewski, m.63) y Lewandowski.

Gol: 1-0, m.19: Elanga. 1-1, m.32: Zalewski. 2-1, m.44: Lagerbielke. 2-2, m.55: Swiderski. 3-2, m.88: Gyokeres.

Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia). Amonestó a los polacos Kiwior (m. 43) y Pietuszewski (m. 64)y al sueco Kalström (m. 61).

Incidencias: partido final de la repesca para el Mundial 2026, disputado en el estadio Strawberry de Solna ante unos 50.000 espectadores.