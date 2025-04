Lewis Hamilton: ‘Hemos mejorado entre sesiones’

El inglés Lewis Hamilton (Ferrari), siete veces campeón del mundo de Fórmula Uno, que repitió el cuarto tiempo en las dos sesiones de la jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Japón, el tercero del Mundial, declaró este viernes en el circuito de Suzuka que mejoraron “entre ambas sesiones” y que para él “ha sido un buen día, en líneas generales”.

“En líneas generales, ha sido una jornada positiva. Éste es un circuito increíble y el primer sector es genial. Puedes apretar a tope, ahí; sobre todo con el nuevo asfalto”, comentó el astro británico, asimismo plusmarquista histórico de victorias (105) y poles (104) en la categoría reina; que, antes de ser descalificado hace dos domingos en China, logró (aunque fuese uno menor) su primer triunfo con Ferrari, al ganar en Shanghái el primer sprint del año.

“En el primer entrenamiento, el balance no fue tan bueno como pudo haber sido, pero experimentamos una progresión potente entre sesiones; y estoy contento con la dirección que tomamos”, explicó Sir Lewis este viernes en Japón, donde sólo supera sus cinco victorias el otro séptuple campeón mundial, el alemán Michael Schumacher: convaleciente aún del grave accidente de esquí que sufrió a finales de 2013 en Meribel, en los Alpes franceses.

