Dos leyendas se despiden del fútbol español

Primero fue Fernando Torres, luego Andrés Iniesta. La liga de España terminó el domingo con el adiós de dos ídolos de sus respectivos equipos.

Torres finalizó su laureada carrera con el equipo de su infancia, el Atlético de Madrid, con dos goles en el empate 2-2 ante el Eibar.

Horas después, Iniesta puso fin a 16 exitosas campañas con el Barcelona en el triunfo de su equipo 1-0 sobre la Real Sociedad.

Habéis hecho más bonita la batalla y mucho más grande el fútbol.

