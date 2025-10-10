Panamá, 10 de octubre del 2025

    Liga de Fútbol Femenino
    |
    Liga de Fútbol Femenino

    LFF: Chorrillo y Umecit empatan en la apertura de la jornada 11

    Jaime Heilbron
    Tomada de Instagram: @fcchorrillo.

    El Fénix Club del Chorrillo Fútbol Club empató 1-1 ante Umecit FC este jueves en la apertura de la jornada 11 de la Liga de Fútbol Femenino (LFF). El encuentro se disputó en el COS Sports Plaza de Metropark.

    Chorrillo inició con firmeza, haciéndose fuerte en casa y buscando el gol que le diera la ventaja inicial. A pesar de tardar en llegar, el Fénix abrió el marcador al minuto 22, gracias a un gol de penal de Shaday Mow.

    El equipo chorrillero mantuvo la presión durante el resto del primer tiempo, buscando ampliar la ventaja, pero el gol no llegó y se fueron al descanso arriba por la mínima.

    La segunda parte fue distinta. Las jugadoras de Umecit FC salieron decididas a buscar el empate y posteriormente intentar quedarse con la victoria.

    El gol del empate llegó al minuto 67, también desde el punto penal, por medio de Jozuanys Santos. Ambos equipos intentaron romper la paridad en los minutos finales, pero las defensas se mantuvieron firmes y el duelo terminó igualado.

    Chorrillo FC volverá a la acción el martes 14 de octubre, cuando cerrará su participación en la Copa de Campeones Femenina de Concacaf visitando al Alajuelense de Costa Rica. El partido está programado para iniciar a las 10:00 p.m. (hora de Panamá).

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes


