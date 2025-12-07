LFF Clausura 2025: Chorrillo conquista su tercer título del año

NOTA DE PRENSA. Publicación solicitada por un cliente externo, cuyo contenido no ha sido editado ni producido por la redacción. Su propósito es comunicar información comercial, institucional o de interés exclusivo para el anunciante.

El fútbol femenino volvió a regalar una noche mágica. El Chorrillo FC escribió una nueva página dorada en su historia al vencer 3-0 a Santa Fe y coronarse campeón del Torneo Clausura 2025 de la Liga de Fútbol Femenino (LFF), en el COS Sports Plaza.

El partido comenzó con la intensidad propia de una final entre dos equipos que se conocen demasiado bien. Pero, a los 23 minutos, llegó el momento que empezó a cambiar la noche, luego de un despeje de Yenith Bailey que terminó en un rebote y, tras una jugada rápida y colectiva, el balón terminó en los pies de Yeisy Fuentes, quien solo tuvo que empujarlo para desatar el primer grito de gol. Fue un estallido de emoción que contagió a todo el estadio.

Con el correr de los minutos, Santa Fe intentó responder, pero el Chorrillo mostró su mejor versión con orden, carácter y una calma que solo tienen los equipos que creen en sí mismos.

El premio a esa serenidad llegó al minuto 80, cuando Shayaris Camarena sacó un disparo precioso desde fuera del área, un remate cargado de convicción que venció a la guardameta y encendió la ilusión definitiva. Fue el tipo de gol que define campeonatos.

Pero aún faltaba la estocada final. A los 88 minutos, Shaday Mow apareció dentro del área para mandar el balón al fondo y asegurar el título con la tranquilidad que tanto había buscado el conjunto chorrillero. Ese gol, más que un tercero, fue el símbolo de un grupo que no dejó de creer durante toda la temporada.

El triunfo tiene un significado especial ya que es la tercera vez en el año que Chorrillo supera a Santa Fe en una final este año, después de hacerlo en el Apertura 2025 (1-0) y en la Super Final (3-0). Tres duelos decisivos, tres veces campeonas. Un dominio que refleja trabajo, constancia y una convicción que crece jornada tras jornada.

Cuando sonó el pitazo final, las jugadoras del Chorrillo se fundieron en abrazos, algunas con lágrimas, otras con sonrisas enormes. No solo celebraban un título más; celebraban un año perfecto. Tres campeonatos en un mismo año. Una hazaña que quedará escrita en la historia de la LFF.