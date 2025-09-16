Panamá, 16 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    TEEN SPORT

    Liga-10: IPA y AIP ganan, manteniendo invicto y liderato

    Jaime Heilbron
    Liga-10: IPA y AIP ganan, manteniendo invicto y liderato
    Cortesía: Grupo10.

    Este sábado se disputó la cuarta fecha de la Liga-10 en su categoría Sub-16 con una cartelera de seis partidos. Todos los encuentros se llevaron a cabo en el Yappy Park de Paseo del Norte.

    La jornada inició con la victoria de los Fighting Owls de la Academia Interamericana de Panamá por 2-1 contra los Potros del Thomas Jefferson School. Un doblete de Ignacio Guardiola (16’ y 55’) sentenció el partido, mientras que Emanuel Rodríguez (19’) anotó para los Potros.

    En el segundo partido, los Jaguars del Metropolitan School remontaron un marcador adverso frente a las Águilas del Colegio Javier, ganando por 3-1. Ian Vásquez (9’) abrió para las Águilas, pero los goles de Diego Delgado (38’), Matías Pacheco De Ugarte (52’) y Miguel Aizpurua (58’) le dieron la victoria al MET.

    Los Lions del Colegio Real vencieron 3-0 a los Tigers del Smart Academy en el tercer encuentro. Anotaron Cristhian Loo (18’), Lucas Birbragher (25’) y Jako Palma (32’).

    El cuarto partido terminó igualado 0-0 entre los Dolphins de la International School of Panama y los Thunder del Instituto Atenea.

    En el quinto enfrentamiento, los Green Panthers del Instituto Panamericano mantuvieron su invicto venciendo 2-0 a los Gators del Colegio St. Mary’s. Los goles fueron de Luis Herrera (27’) y Fermín Ellis (48’).

    El último partido de la jornada fue la victoria de los Brader Raiders 3-0 frente a los Spartans del Colegio La Salle. Anotaron Gian Franco (35’) y un doblete de Daniel Velasco (41’ y 45’).

    Resultados de las fechas 2 y 3

    Sábado 30 de agosto

    • Colegio Real 2-3 Metropolitan School

    • Smart Academy 1-3 Thomas Jefferson School

    • El Colegio de Panamá 3-0 Colegio Javier

    • Panamerican School 2-0 Colegio St. Mary’s

    • Instituto Atenea 1-3 Instituto Panamericano

    • Colegio Brader 3-0 International School of Panama

    Sábado 6 de septiembre

    • Colegio La Salle 1-0 International School of Panama

    • Colegio St. Mary’s 0-5 Colegio Brader

    • Panamerican School 3-0 Instituto Atenea

    • Academia Interamericana 2-0 Instituto Atenea

    • El Colegio de Panamá 1-0 Metropolitan School

    • Colegio Real 1-2 Thomas Jefferson School

    La acción continúa

    La quinta fecha de Liga-10 traerá una cartelera de seis partidos este sábado 20 de septiembre:

    • Colegio La Salle vs. Colegio St. Mary’s – 1:00 p.m.

    • Panamerican School vs. Colegio Brader – 2:30 p.m.

    • Instituto Panamericano vs. International School of Panama – 4:00 p.m.

    • Colegio Real vs. El Colegio de Panamá – 5:30 p.m.

    • Colegio Javier vs. Thomas Jefferson School – 7:00 p.m.

    • Metropolitan School vs. Academia Interamericana – 8:30 p.m.

    Todos los partidos se disputarán en el Yappy Park de Paseo del Norte.

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Copa Airlines anuncia puestos de empleo: conoce las vacantes disponibles y requisitos para postularse. Leer más
    • Calendario del PASE-U 2025: cuándo será el segundo pago y cómo se entregará. Leer más
    • Representante de China para América Latina critica ‘injerencias externas’ y pide condiciones justas para inversiones en Panamá. Leer más
    • El cielo demanda talento: Panamá necesitará más de 4 mil trabajadores aeronáuticos en la próxima década. Leer más
    • La Presidencia destina $7.1 millones para ampliar y restaurar la villa diplomática. Leer más
    • Universidad en crisis: rector cobra $8,000, docentes sin pago y solo hay 123 estudiantes. Leer más
    • DGI encontró empresas grandes que facturaban solo la mitad de sus ventas para evadir impuestos. Leer más