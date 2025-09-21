Panamá, 21 de septiembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    TEEN SPORT

    Liga 10 Sub-16: goles, empates y emoción en una intensa jornada sabatina

    Jaime Heilbron
    Cortesía: Grupo 10.

    La Liga 10, en su categoría Sub-16, volvió a la acción este sábado con una velada de seis partidos. Todos se jugaron en el Yappy Park de Paseo del Norte.

    En el primer partido, los Spartans del Colegio La Salle vencieron 3-0 a los Gators del Colegio St. Mary gracias a un hat trick de Ryan Greaves (34’, 43’, 51’).

    En el segundo encuentro, los Mustangs del Panamerican School y los Brader Raiders empataron 0-0.

    En el tercer enfrentamiento, los Green Panthers del Instituto Panamericano cayeron 0-1 ante los Dolphins de la International School of Panama, que ganaron con un penal de Victor Veloso (34’).

    El cuarto cotejo tuvo remontada: los Lions del Colegio Real se adelantaron con un penal de Lucas Birbragher (6’), pero los Eagles de El Colegio de Panamá voltearon el marcador con un doblete de Diego Chang (31’, 49’) y un penal de Fiorentino Tizzoni (43’) para imponerse 3-1.

    En el quinto partido, los Potros del Thomas Jefferson School derrotaron 1-0 a las Águilas del Colegio Javier con un penal de Massimo Parodi (55’).

    El último encuentro de la jornada terminó en empate 1-1 entre los Jaguars del Metropolitan School y los Fighting Owls de la Academia Interamericana. Yakov Zizic (31’) adelantó a los Owls y Ali Farhat (49’) igualó para los Jaguars.

    La acción continúa

    La Liga 10 regresará el próximo sábado con otra cartelera de seis partidos en el Yappy Park de Brisas del Golf:

    • 1:00 p.m. – Thomas Jefferson School vs. El Colegio de Panamá

    • 2:30 p.m. – Colegio Real vs. Academia Interamericana

    • 4:00 p.m. – Colegio Javier vs. Smart Academy

    • 5:30 p.m. – Panamerican School vs. International School of Panama

    • 7:00 p.m. – Colegio La Salle vs. Instituto Panamericano

    • 8:30 p.m. – Instituto Atenea vs. Colegio Brader

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes

