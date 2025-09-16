Liga 123: goles y reflexión tras la tercera fecha

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Liga123 vivió su tercera jornada el domingo 14 de septiembre con cinco partidos de la categoría Sub-8. Todos los encuentros se celebraron en el Geely Field del Yappy Park de Paseo del Norte.

En el primer encuentro, los Brader Raiders vencieron a los Tigers del Smart Academy 5-1. Santiago Batista lideró el ataque con un doblete (13’ y 31’), mientras que Andrés García Sitton (17’), Mateo Gabriel Cohen Savaraín (26’)y Ricardo Alberto Ecker Carles (36’) aportaron los otros goles para los Raiders. Santiago Hernández (16’) anotó para los Tigers.

El segundo partido fue victoria de los Dolphins del International School of Panama 4-2 sobre los Spartans del Colegio La Salle. Para los Dolphins, Nathan Simhon anotó doblete (6’ y 7’), mientras que Giorgios Tzortzakis (21’)y Antonio Salazar (38’) sellaron la victoria. Juan Camilo Villalba (30’) y Félix Piñango (40’) descontaron para los Spartans.

El tercer cotejo fue victoria por la mínima de las Águilas del Colegio Javier 1-0 sobre los Mustangs del Panamerican School. Diego Barrios (26’) anotó el único gol del partido.

El cuarto encuentro fue triunfo de los Eagles de El Colegio de Panamá 2-0 sobre el Colegio San Agustín. Un doblete de Mateo González (7’ y 33’) selló la victoria.

El quinto enfrentamiento lo ganaron los Fighting Owls de la Academia Interamericana 18-0 sobre los Gators del Colegio St. Mary. Juan Ramón Moses marcó cinco goles, Manuel González y Ricardo Tapia anotaron cuatro cada uno, y Rogelio Romero hizo dos. Los otros tantos fueron de Juan Chalhoub, Manuel Chiquilani y Emanuel González.

Lo que viene

La cuarta fecha de la Liga123 se disputará con cuatro partidos en el Geely Field del Yappy Park este domingo 21 de septiembre.

Reflexión sobre el fair play

El último partido de la jornada debería ser un punto de inflexión tanto para los directivos de la liga y del fútbol nacional, como para los cuerpos técnicos.

En estas categorías menores, más allá de definir quién gana o pierde, es esencial inculcar los valores del fair play. En el fútbol infantil nadie se beneficia con marcadores tan abultados, y ya existe precedente: en 2024 la Academia Interamericana ganó un partido 16-0.

Así como el béisbol aplica la regla del ‘nocaut’ en divisiones menores, el fútbol debería considerar una medida similar para evitar este tipo de situaciones que causan más daño de lo que ayudan.