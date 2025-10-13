Liga Junior: AIP, IPA, Thomas Jefferson y el Colegio Javier avanzan a semifinales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este domingo arrancó la segunda fase de la Liga Junior con la celebración de los cuartos de final. La jornada de cuatro partidos se llevó a cabo en la cancha principal del Yappy Park de Paseo del Norte.

El primer enfrentamiento del día fue la victoria de los Fighting Owls de la Academia Interamericana por 4-1 sobre los Gators del Colegio St. Mary. Por la AIP, Ivo Zizic sentenció el partido en el primer tiempo con tres goles en cinco minutos (24′, 25′ y 29′), mientras que Felipe Ugueto añadió uno en el minuto 51. Ricardo De la Guardia Jiménez había descontado para los Gators.

El segundo choque fue la victoria de los Green Panthers del Instituto Panamericano, 3-1, sobre los Eagles de El Colegio de Panamá. Daniel Camaño (11′), Fabián Alveo (33′) y Luka Estrella (60′) marcaron para el IPA, mientras que Luis Felipe Guzmán descontó para los Eagles en el minuto 41, asistido por Matías Elmor.

En el tercer duelo, los Potros del Thomas Jefferson School, gran candidato al título, superaron 2-0 a los Thunders del Instituto Atenea. Luccas Rodríguez Morales marcó un doblete en los minutos 33 y 51.

El último partido de la jornada vio a las Águilas del Colegio Javier vencer a los Brader Raiders por 2-0. Juan Duclias (19′) y Hugo Bonilla (44′) anotaron para las Águilas.

Calendario de las semifinales

Las dos semifinales se disputarán este domingo 19 de octubre en la cancha principal del Yappy Park, en el siguiente orden:

Academia Interamericana vs. Colegio Javier – 3:00 p.m.

Instituto Panamericano vs. Thomas Jefferson School – 4:30 p.m.