Liga Junior: AIP y El Colegio de Panamá se mantienen como líderes invictos

La Liga Junior, en su categoría Sub-12, celebró la cuarta jornada del torneo en un domingo que tuvo a la lluvia y las tormentas eléctricas como gran protagonista. Los seis partidos se disputaron en el Yappy Park de Paseo del Norte.
En el primer partido, los Dolphins del International School of Panama y los Lions del Colegio Real igualaron 1-1. Raúl Zarak abrió el marcador al minuto 6 para los Dolphins, mientras que Sebastián Juliao empató al 46’.
En el segundo encuentro, los Fighting Owls de la Academia Interamericana de Panamá vencieron a los Jaguars del Metropolitan School 5-0. Los goles los marcaron Matteo Alemán (2’), Eduardo Orvieto (25’), Thiago El Eyssami (26’), Ignacio Barría (33’) e Ivo Zizic (49’).
El tercer enfrentamiento fue victoria para los Potros del Thomas Jefferson School 2-1 sobre los Green Panthers del Instituto Panamericano. Luccas Rodríguez Morales marcó doblete (20’ y 42’), mientras que Eduardo Seguradescontó para el IPA al 49’.
En el cuarto partido, el Instituto Atenea y el Colegio Javier empataron 0-0.
El quinto cotejo también fue un empate sin goles, esta vez entre El Colegio de Panamá, líder invicto del Grupo A, y el Colegio La Salle.
El sexto y último enfrentamiento fue victoria de los Gators del Colegio St. Mary 3-0 sobre los Mustangs del Panamerican School. Anotaron Ricardo De la Guardia Jiménez (36’), Evan González (39’) y Juan Felipe Arrocha (42’).
Resultados de las fechas 2 y 3
Domingo 31 de agosto
Colegio Real 2-4 Academia Interamericana
Instituto Panamericano 2-1 Colegio Brader
International School of Panama 1-0 Metropolitan School
Smart Academy 1-2 El Colegio de Panamá
Colegio La Salle 1-4 Instituto Atenea
Colegio Javier 2-2 Colegio St. Mary
Domingo 7 de septiembre
Instituto Panamericano 2-2 Colegio Real
Metropolitan School 0-0 Colegio Brader
International School of Panama 0-3 Thomas Jefferson School
Colegio La Salle 1-1 Smart Academy
El Colegio de Panamá 0-0 Colegio Javier
Instituto Atenea 3-0 Panamerican School
La acción continúa
La Liga Junior vuelve a las canchas este domingo 21 de septiembre con una cartelera de seis partidos:
Smart Academy vs. Instituto Atenea – 8:30 a.m.
El Colegio de Panamá vs. Colegio St. Mary – 9:30 a.m.
Panamerican School vs. Colegio Javier – 10:30 a.m.
Colegio Brader vs. Colegio Real – 11:30 a.m.
Instituto Panamericano vs. International School – 12:30 p.m.
Thomas Jefferson School vs. Academia Interamericana – 1:30 p.m.
Todos los partidos se celebrarán en el Yappy Park de Paseo del Norte.