Liga Junior: AIP y El Colegio de Panamá se mantienen como líderes invictos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Liga Junior, en su categoría Sub-12, celebró la cuarta jornada del torneo en un domingo que tuvo a la lluvia y las tormentas eléctricas como gran protagonista. Los seis partidos se disputaron en el Yappy Park de Paseo del Norte.

En el primer partido, los Dolphins del International School of Panama y los Lions del Colegio Real igualaron 1-1. Raúl Zarak abrió el marcador al minuto 6 para los Dolphins, mientras que Sebastián Juliao empató al 46’.

En el segundo encuentro, los Fighting Owls de la Academia Interamericana de Panamá vencieron a los Jaguars del Metropolitan School 5-0. Los goles los marcaron Matteo Alemán (2’), Eduardo Orvieto (25’), Thiago El Eyssami (26’), Ignacio Barría (33’) e Ivo Zizic (49’).

El tercer enfrentamiento fue victoria para los Potros del Thomas Jefferson School 2-1 sobre los Green Panthers del Instituto Panamericano. Luccas Rodríguez Morales marcó doblete (20’ y 42’), mientras que Eduardo Seguradescontó para el IPA al 49’.

En el cuarto partido, el Instituto Atenea y el Colegio Javier empataron 0-0.

El quinto cotejo también fue un empate sin goles, esta vez entre El Colegio de Panamá, líder invicto del Grupo A, y el Colegio La Salle.

El sexto y último enfrentamiento fue victoria de los Gators del Colegio St. Mary 3-0 sobre los Mustangs del Panamerican School. Anotaron Ricardo De la Guardia Jiménez (36’), Evan González (39’) y Juan Felipe Arrocha (42’).

Resultados de las fechas 2 y 3

Domingo 31 de agosto

Colegio Real 2-4 Academia Interamericana

Instituto Panamericano 2-1 Colegio Brader

International School of Panama 1-0 Metropolitan School

Smart Academy 1-2 El Colegio de Panamá

Colegio La Salle 1-4 Instituto Atenea

Colegio Javier 2-2 Colegio St. Mary

Domingo 7 de septiembre

Instituto Panamericano 2-2 Colegio Real

Metropolitan School 0-0 Colegio Brader

International School of Panama 0-3 Thomas Jefferson School

Colegio La Salle 1-1 Smart Academy

El Colegio de Panamá 0-0 Colegio Javier

Instituto Atenea 3-0 Panamerican School

La acción continúa

La Liga Junior vuelve a las canchas este domingo 21 de septiembre con una cartelera de seis partidos:

Smart Academy vs. Instituto Atenea – 8:30 a.m.

El Colegio de Panamá vs. Colegio St. Mary – 9:30 a.m.

Panamerican School vs. Colegio Javier – 10:30 a.m.

Colegio Brader vs. Colegio Real – 11:30 a.m.

Instituto Panamericano vs. International School – 12:30 p.m.

Thomas Jefferson School vs. Academia Interamericana – 1:30 p.m.

Todos los partidos se celebrarán en el Yappy Park de Paseo del Norte.