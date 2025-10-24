Liga Junior: AIP y el Thomas Jefferson se reencuentran en duelo por el título

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este sábado en la noche, la cancha principal del Yappy Park se vestirá de gala para la gran final de la Liga Junior entre los Fighting Owls de la Academia Interamericana y los Potros del Thomas Jefferson School. A primera hora, las Águilas del Colegio Javier y los Green Panthers del Instituto Panamericano jugarán por el tercer lugar.

¿Se mantiene el status quo o habrá cambio de guardia?

Esta final tiene un ingrediente sumamente interesante. Por un lado, están los Fighting Owls, veteranos en estas instancias; y por el otro, los Potros, símbolo de aquellos equipos que desean irrumpir con la hegemonía de viejas dinastías.

La Academia Interamericana, con esta, habrá disputado seis de las siete finales celebradas en la categoría Sub-12 de la Liga Junior, ausentándose solamente en 2024. De esas primeras cinco, fue campeón dos veces y subcampeón tres.

Los Potros, en cambio, estarán participando en su primera final en este certamen. Si algo se ha visto en lo que va de la temporada, es que no son ninguna cenicienta.

Otro ángulo que agrega a la intriga es que estos dos equipos ya se vieron las caras una vez en esta temporada: fue victoria para el Thomas Jefferson School.

Cómo llegaron hasta aquí

Los Potros y los Fighting Owls compartieron el Grupo B en la fase de grupos. El Thomas Jefferson finalizó primero en el grupo y la Academia Interamericana segunda.

En lo que va del certamen, los Potros han tenido un paso perfecto. En la primera jornada vencieron 4-1 a los Lions del Colegio Real y en su siguiente partido 3-0 a la ISP.

En la cuarta fecha derrotaron 2-1 al IPA y en la quinta a la AIP por el mismo marcador. En la sexta jornada superaron al MET 3-2 y en la última de la temporada regular vencieron por la mínima a los Brader Raiders.

En cuartos de final blanquearon al Instituto Atenea 2-0 y en semifinales superaron al IPA en penales tras igualar sin goles.

Los Fighting Owls, en cambio, iniciaron goleando 7-0 al Colegio Brader, seguido de un triunfo 4-2 ante el Colegio Real y otra victoria 5-0 ante el MET en la cuarta jornada. En la quinta fecha cayeron 2-1 ante el Thomas Jefferson.

En la sexta jornada empataron sin goles con el IPA y en la última de la temporada regular derrotaron a la ISP 4-0. En cuartos de final eliminaron al Colegio St. Mary ganándole 4-1, y en semifinales despacharon al Colegio Javier 3-2.

Las claves del partido

Luccas Rodríguez Morales

El delantero del Thomas Jefferson ha sido el jugador más sobresaliente, no solo de su equipo, sino del torneo. De los 17 goles que han marcado los Potros, Rodríguez Morales es responsable de 11, incluyendo dobletes en cuartos de final y en el partido de temporada regular contra los Fighting Owls.

Para llevarse el título, el Thomas Jefferson School necesitará que Rodríguez Morales esté afilado. Por el lado de los Owls, su mayor reto y responsabilidad será contenerlo. De lograrlo, tendrán muy buenas posibilidades de ganar.

El balance ofensivo de los Fighting Owls

A diferencia de los Potros, la Academia Interamericana no tiene un solo goleador que se sobreponga absolutamente sobre los demás. De los 28 goles que han anotado en lo que va de la temporada, su máximo goleador, Ivo Zizic, ha marcado seis.

Esto le da una gran ventaja a los Fighting Owls: 12 jugadores distintos han marcado por lo menos un tanto para la AIP, lo cual les da oxígeno en ataque al no depender de un solo anotador. Esto a la vez los hace más peligrosos, ya que los goles pueden venir de cualquier lado y le dificultan la labor defensiva al equipo rival.

Este duelo promete goles y un desenlace cardíaco, similar al enfrentamiento de la fase de grupos.

Detalles de la clausura de la Liga Junior

La jornada final de la Liga Junior se jugará este sábado en la cancha principal del Yappy Park bajo la siguiente programación:

Colegio Javier vs. Instituto Panamericano , 6:30 p.m. (por el tercer lugar)

Academia Interamericana vs. Thomas Jefferson, 8:00 p.m. (por el campeonato)