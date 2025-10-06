Liga Junior: Clasificados a cuartos se definieron en una jornada que tuvo de todo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La última fecha de la temporada regular de la Liga Junior cerró con partidos ajustados, duelos defensivos y una goleada que terminó de definir a los clasificados a cuartos de final. Todos los encuentros se disputaron en la cancha principal del Yappy Park de Paseo del Norte.

El primer partido vio a las Águilas del Colegio Javier enfrentarse a los Tigers del Smart Academy. Las Águilas ganaron por la mínima, con un gol de Giuseppe Sanoja, resultado que les permitió quedarse con el primer lugar del Grupo A.

El segundo cotejo de la jornada lo disputaron los Gators del Colegio St. Mary y los Thunders del Instituto Atenea. Los Gators triunfaron gracias a un hat trick de Ricardo De la Guardia Jiménez (5′, 16′ y 25′), mientras que por los Thunders descontó Fabián Alzate al minuto 18.

El tercer choque fue el enfrentamiento entre los Spartans del Colegio La Salle y los Mustangs del Panamerican School. Los Spartans se quedaron con la victoria por 1-0, con el único gol del partido anotado por Dylan Dixon en el minuto 12.

En el cuarto duelo, los Lions del Colegio Real golearon 8-1 a los Jaguars del Metropolitan School. Por el Colegio Real marcaron Henry Hamilton (12′ y 22′), Adán Aparicio (15′ y 31′) y Thiago Belloso, quien firmó un póker de goles (27′, 33′, 39′ y 47′). El único tanto de los Jaguars fue obra de Lucca Savol al minuto 13.

El penúltimo encuentro de la jornada enfrentó a los Potros del Thomas Jefferson School, gran candidato al título, contra los Brader Raiders. Con un gol de su figura Luccas Rodríguez Morales, los Potros ganaron por la mínima y cerraron una fase de grupos perfecta.

El último partido de la temporada regular fue entre los Dolphins de la International School of Panama y los Fighting Owls de la Academia Interamericana. Los Owls se quedaron con la victoria 4-0, con goles de Felipe Ugueto (11′), Ivo Zizic (14′ y 43′) y Lucas Cedeño (37′), asegurando el segundo lugar del grupo.

Calendario de los cuartos de final

Los cuartos de final de la Liga Junior Sub-12 se celebrarán este domingo 12 de octubre en la cancha principal del Yappy Park, con la siguiente programación:

Colegio St. Mary vs. Academia Interamericana – 11:30 a.m.

El Colegio de Panamá vs. Instituto Panamericano – 1:00 p.m.

Instituto Atenea vs. Thomas Jefferson School – 2:30 p.m.

Colegio Javier vs. Colegio Brader – 4:00 p.m.