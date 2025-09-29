Liga Junior: emoción total hasta cuartos de final

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Liga Junior celebró su sexta fecha este domingo y poco a poco empezó a definir a los equipos que participarán en los cuartos de final, programados para el domingo 12 de octubre. Los seis partidos se jugaron en el Yappy Park de Paseo del Norte.

En el primer partido, los Gators del Colegio St. Mary enfrentaron a los Spartans del Colegio La Salle por el Grupo A. Los Gators ganaron por la mínima con un gol de penal de Ricardo De la Guardia (47’).

Con la victoria, el St. Mary llegó a ocho puntos, asegurando el pase a cuartos de final. La Salle se mantiene con dos unidades y sin chances de clasificar.

En el segundo cotejo, los Eagles de El Colegio de Panamá derrotaron por la mínima a los Thunders del Instituto Atenea, gracias a un gol de Gianluca Zambrano (11’).

Con el triunfo, los Eagles llegaron a 12 puntos, colocándose momentáneamente en el primer lugar y asegurando uno de los dos primeros puestos. El Atenea se mantiene tercero con ocho.

En el tercer enfrentamiento, los Tigers del Smart Academy se midieron a los Mustangs del Panamerican School, que se impusieron por 4-1.

Por los Mustangs anotaron Lorenzo Sapene (7’), Francisco Castro (27’, 35’) y Gerardo Maucci (42’). Para los Tigers marcó Juan Pablo Chávez (13’).

Los Tigers son quintos con cinco puntos y para clasificar necesitarán golear en su último partido y esperar otros resultados.

En el cuarto encuentro, los Jaguars del Metropolitan School cayeron 3-2 ante los Potros del Thomas Jefferson Schoolen un duelo de ida y vuelta.

Los goles de los Potros fueron de Jerónimo Cadavid (25’), Luccas Rodríguez (37’) y Martín Gómez (50’). Por los Jaguars anotaron Daniel Cerallo (8’) y Juan Martín Castro (43’).

Con el triunfo y otros resultados, los Potros aseguraron el primer lugar del grupo con cinco victorias y un partido de anticipación.

El quinto choque terminó en un empate sin goles entre los Fighting Owls de la Academia Interamericana y los Green Panthers del Instituto Panamericano.

Con el empate, el IPA finalizó la fase de grupos en el segundo lugar con 11 puntos, mientras que los Owls quedaron terceros con 10, ambos ya clasificados a cuartos de final.

El último duelo también terminó en empate sin goles, esta vez entre los Brader Raiders y los Dolphins del International School of Panama.

Ambos equipos quedaron con cinco puntos, empatados en el cuarto lugar.

Termina la fase de grupos

Todo se definirá el próximo domingo con el cierre de la fase de grupos y la disputa de la séptima fecha. La acción comenzará desde las 8:30 a.m., con una cartelera de seis partidos en el Yappy Park.