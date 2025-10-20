Panamá, 20 de octubre del 2025

    TEEN SPORT

    Liga Junior: Fighting Owls y Potros disputarán la gran final

    Jaime Heilbron
    Liga Junior: Fighting Owls y Potros disputarán la gran final
    Los Fighting Owls de la Academia Interamericana (izq.) y los Potros del Thomas Jefferson School (der.) se enfrentarán en la final de la Liga Junior. Cortesía: Grupo10.

    Entre la lluvia y el calor, este domingo se celebraron las semifinales de la Liga Junior en la categoría Sub-12, y ambas estuvieron a la altura de las circunstancias. Los dos partidos se jugaron en la cancha principal del Yappy Park de Paseo del Norte.

    La primera semifinal tuvo a dos de los favoritos al título: los Fighting Owls de la Academia Interamericana y las Águilas del Colegio Javier. Los Fighting Owls se quedaron con la victoria por 3-2 en un verdadero partidazo.

    Los goles los anotaron Lucas Cedeño (minuto 10), Manuel Arias (23) y Matteo Alemán (25). Por las Águilas marcaron Matías Turner (14) y Hugo Bonilla (28).

    La segunda semifinal, entre los Potros del Thomas Jefferson y los Green Panthers del Instituto Panamericano, terminó 0-0 en el tiempo reglamentario. Los Potros se impusieron 3-1 en los penales.

    Detalles de la gran final

    La gran final de la Liga Junior y el partido por el tercer lugar se jugarán este sábado en horario nocturno. Ambos encuentros se disputarán en la cancha principal del Yappy Park.

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes


